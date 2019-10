Erst wollte Anna Brunner nicht nach Mallorca. Zurück in St. Oswald schwärmt sie.

Erstmals am Meer mit 85 .

Die Tage von Anna Brunner beginnen meist gleich. Sehr früh geht es in den Stall, die Kühe melken. Danach kümmert sich die 85-Jährige um den Haushalt und ihre Familie. „Bügeln, kochen, alles, was halt so anfällt“, zuckt die Pensionistin mit den Schultern. Zu ihrem 85. Geburtstag dachten sich ihre Kinder, die fleißige Mutter muss mal raus aus dem Alltag. Mit einer Reise auf die Balearen, nach Palma de Mallorca, überraschten sie die Verwandten bei ihrer Geburtstagsfeier. Fünf Tage weißer Sand, blaues Meer, die Seele baumeln lassen – davon wollte Brunner anfangs aber gar nichts wissen.

„Ich habe mich total dagegen gesträubt. In meinem Alter noch nach Mallorca – sicher nicht“, erinnert sich die St. Oswalderin zurück. „Ich habe zwar keine Flugangst, aber mein Knie macht immer wieder Probleme. Ich wollte partout die Reise nicht antreten.“ Doch das tat sie.

Zu neunt ging es an den Playa de Muro, einem der schönsten Strände der Insel. Beim Anblick des Meers verflogen Brunners anfängliche Zweifel: „Es war eine tolle Erfahrung. Die Insel ist wunderschön, ich hatte sogar ein Zimmer mit Meerblick.“

Überraschung zum Geburtstag geglückt

Die Hitze machte der rüstigen Pensionistin nichts aus. Bei über 30 Grad genoss sie sogar – mit den Zehen im warmen Sand – den ein oder anderen Cocktail am Strand. „Wir hatten eine wahnsinnig schöne Zeit“, schwärmt Brunner. Ob schon der nächste Urlaub gebucht ist? „Nein, das war’s jetzt mit Entspannen! Ich freue mich schon aufs Sockenstricken, das mach‘ ich immer im Herbst“, lacht sie.