Sieben Schüler vom Stiftsgymnasium Melk starteten heuer wieder bei der Laufolympiade in St. Pölten. Wie jedes Jahr gab es ein sehr großes und starkes Teilnehmerfeld von ca. 500 Kindern bei den Bewerben über 60 und 600 Meter. Die Athleten vom Stiftsgymnasium Melk erzielten einmal mehr große Erfolge. Durch die Top-Platzierungen durfte sich das kleine Team vom Stiftsgymnasium Melk über Bronze in der Schulwertung freuen.

Die Einzelsiege von Paul Steiner und Helena Eckl trugen zum Teamerfolg bei. Paul Steiner benötigte für die 600 Meter 1:51 Minuten. Somit siegte er in seiner Altersklasse. Auch Eckl holte Gold über die 600 Meter. Sie kam nach nur 1:49 Minuten ins Ziel. Diese Endzeit bedeutete, dass sie die schnellste Zeit aller Mädchen lief. Dafür wurde sie mit einer Läuferstatue geehrt. Im Sprintbewerb belegte Eckl den fünften Rang. Salome Kurz erreichte in beiden Bewerben den undankbaren vierten Platz.

Die drei Schüler aus der Oberstufe holten in beiden Bewerben Medaillen, was das Optimum von sechs Medaillen bedeutete. Clara Berger (U17) schaffte Silber über 600 Meter und Bronze über 60 Meter. Vit Pokorny (U19) gewann den 60-Meter-Lauf in seinem Jahrgang und lief mit einer ausgezeichneten Zeit von 1:38 Minuten zu Platz zwei über 600 Meter. Über zwei Goldmedaillen freute sich David Eichinger, wobei er über 60 Meter die Topzeit von 7,60 Sekunden erreichte.