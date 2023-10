Bier-Staatsmeistertitel für Hürmer: „Red David“ bringt „Gold“

Als leidenschaftlicher Biertrinker startete der Inninger Franz Birgl 2015 als Hobbybrauer. „Da ich selbst von einem Wirtshaus abstamme, war das Interesse immer schon sehr groß“, erzählt Birgl, warum er 2017 ein Gewerbe anmeldete.

Der Start einer Erfolgsgeschichte, die jetzt zu einem Staatsmeistertitel bei der „Austrian Beer Challenge 2023“ führte. Mit seinem Bier „Red David“ (Kategorie: Amerikanisches Ale) – benannt nach seinem Sohn David – kann sich Birgl zum bereits zweiten Mal über einen Titel freuen. Bereits 2018 durfte er sich dank seines Bieres „eLISAbe“ Staatsmeister nennen, 2021 folgte ein Vize-Staatsmeistertitel.

Das diesjährige „staatsmeisterliche Bier“ ist ein obergäriges, bernsteinfarbenes Bier mit einem sehr ausgeprägten blumigen und würzigen Hopfenaroma. „Im Mund präsentiert sich das Bier angenehm samtig weich, mit einer begleitenden Süße. Im sauberen Abgang eine, dem Stil entsprechende harzige Bittere“, so das Urteil der Fachjury.

Das Siegerbier entstand in der eigenen Brauanlage im Keller seines Hauses. „Die Anlage läuft ohne unterstützende Computersteuerung, generell wird alles handwerklich und selbst gebraut“, erklärt Birgl gegenüber der NÖN.

Aber wie zauberte der Inninger das ausgezeichnete Hopfengetränk und seine anderen Biere? „Zuerst habe ich eine Vorstellung wie das Bier schmecken bzw. welche Sorte es werden soll. Man kann sich die Farbe (EBC) und die Bittere (IBU) schon gut ausrechnen, für die Feinabstimmung hilft nur verkosten und bei Bedarf nachjustieren“, gibt der Preisträger Einblick in seine Arbeit.

Und wer jetzt einen Guster auf „Red David“ bekommen hat, dem empfiehlt Birgl einen Besuch bei seiner Braustätte in Inning, in seinem Onlineshop oder bei seinem Bruder im Gasthof Birgl sowie im „Marchharts Hofladen“ in Inning. „Für alle jene, die sich selbst in der Kunst des Brauens versuchen wollen, biete ich auch Bierkurse an“, freut sich Birgl auf die künftigen Bierbrauer von morgen.