Melker Boulevard: SPÖ warnt vor Ausverkauf

Es ist ein wahres Leuchtturmprojekt, welches bereits seit dem Jahr 2016 durch die Stadt schwirrt: der geplante Boulevard als Verbindung zwischen Innenstadt und Löwenpark. Zwar wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Pläne, Ideen und mögliche Projekte vorgestellt − wirklich etwas passiert ist aber wenig. In den Jahren hat sich aber auch das mögliche Areal verändert − von 2.800 Quadratmeter auf rund 20.000.

So gehe es beim Projekt mittlerweile nicht mehr nur um die Frasl-Gebäude mit Tedi und NKD, sondern auch um den Sparkassen-Komplex und das Finanzamt sowie Hypo- und Tischlerei-Areal. Im Herbst wurde im Stadtrat ein Architektenwettbewerb besprochen, ebenso ist ein Stakeholder-Prozess mitsamt möglicher Investoren geplant.

Bei der SPÖ sieht man das Projekt mittlerweile mehr als kritisch. Stadtparteichef John Haas fürchtet gar den Ausverkauf der Stadt an Investoren: „Mittlerweile behandeln das Projekt bereits zwei Bürgermeister, die ständige veränderte Visionen haben.“ Als Mahnmal für die Stadtentwicklung sieht Haas das ehemalige Raderer-Haus und das Schnabl-Eck, dessen Grundstück direkt neben der Melker Tischlerei alles andere als ein Aushängeschild ist. War an diesem Ort von Löwenpark-Betreiber Richard Frasl ursprünglich die Errichtung von Geschäfts- und Bürolokalen samt Restaurant geplant, wird es aktuell zu einem − temporären − Parkplatz umgewandelt. „An diesem Beispiel sieht man, was passieren kann, wenn sich die Stadtgemeinde Investoren unterwirft“, ärgert sich Haas.

ÖVP-Strobl: „Stadt könnte sich alleinige Umsetzung nicht leisten.“

Kritik, die Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) nicht versteht: „Bei einem Projekt von dieser Größe ist es wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Die Stadtgemeinde Melk könnte sich eine alleinige Umsetzung in dieser Größenordnung budgetär nicht leisten.“

Die aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten führen derzeit zudem dazu, dass auch die möglichen Partner der Stadt keine schnellen Lösungen, sondern durchdachte Konzepte verwirklichen wollen. Der Boulevard gilt als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in der Geschichte der Stadt. „Fehler in der Planung und Entwicklung müssen vermieden werden, da die Folgewirkung sonst zu einer Belastung werden könnte“, warnt Strobl.

