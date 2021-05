6,4 Millionen Euro will die Raiffeisenbank Region Amstetten in das Wohnhausprojekt Trewaldstraße investieren. „Wir wollen die Region unterstützen und haben zuletzt bei unserer Generalversammlung die Weichen für Investitionen in Immobilien gestellt“, informiert Raiffeisen-Obmann Hans Luger, der in Ybbs auch für die ÖVP im Gemeinderat sitzt.

Mit dem Wohnbauprojekt, dessen Idee noch unter Alt-Bürgermeister Alois Schroll entstanden ist, wolle man bei Raiffeisen „die Mitglieder in der Region“ unterstützen.

„In den vergangenen Jahren haben wir viele Immobilien-Finanzierungen gemacht. Mit solchen Projekten wollen wir die Stadt- und Gemeindeentwicklung in der Region forcieren“, sagt Luger. Das Ybbser Projekt ist das erste Großprojekt der Raiffeisen in der Region, weitere sollen in Haag und St. Valentin folgen.

Mit dem zentrumsnahen Projekt „Miteinander aktiv im Zentrum“ (MAZ) will man jungen und älteren Menschen in einem Wohnhaus eine neue Heimat bieten. Als Standort wurde das Grundstück im Bereich des ehemaligen Gasthaus Hrebacka auserkoren. „Das Gasthaus ist nur mehr der älteren Generation bekannt und das Objekt erstrahlt schon seit Jahren nicht mehr in vollem Glanz. Ich bin froh, dass dieser Bereich aus dem Dornröschenschlaf geholt und mit neuem Leben erfüllt wird“, freut sich Schachner.

Errichtet wird das Projekt vom Ybbser Bauunternehmer Thomas Pöchhacker , der mit einem Baustart frühestens im Frühjahr 2022 rechnet.

Insgesamt sind 25 Wohneinheiten auf fünf Ebenen mit südseitig-orientierter Aussicht in Massivbauweise geplant. Die Wohnungsgrößen variieren dabei von 38 bis 110 m² Wohnfläche. Daneben sind auch 31 Kfz-Stellplätze geplant. Pöchhacker legt den Fokus dabei auf eine terrassenartige Bauweise mit natürlicher Beschattung und begrünten Balkonanlagen. „Mit diesem Bauprojekt schaffen wir einen Mehrwert für die Region. Wir wollen die Stadt von innen nach außen entwickeln“, sagt Luger.

Im Zuge des Grundstückskaufs erwarb die Raiffeisenbank auch die anliegenden Tennisplätze der Tennisssektion des ASK Ybbs am Raiffeisenweg. Diese werden modernisiert und neu ausgerichtet und stehen dann dem Tennisverein wieder zur Verfügung.