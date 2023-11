Heute stellt der Melker Gemeinderat die Weichen für 2040

Melk darf nicht Metropolis werden“: Dieser Satz von SPÖ-Parteichef John Haas ließ tief blicken. Dass den Melker Genossen das Stadtentwicklungskonzept „Vision 2040“ nicht zusagt, ist wenig überraschend. „Wir werden das nicht unterstützen“, sagt Haas mit Verweis auf die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 2. November, in der das – durchaus umstrittene – Konzept zur Abstimmung kommt.

Die SPÖ wollte „aber nicht als Blockierer“ dastehen, deshalb wurde in der Vorwoche ein Info-Abend im AK-Saal veranstaltet. Unter dem Titel „Melk 2040 – Wie wir wirklich leben wollen“ erklärte Haas den SPÖ-Standpunkt zur Causa und lud zur Diskussion. „Das Paket ist zu groß, es ist für uns nicht verträglich“, fasst er die Kritik kurzum zusammen: 10.000 Melkerinnen und Melker bis 2040, dann kommt noch das Betriebsgebiet BM.S-III Richtung Schrattenbruck sowie das beabsichtige Betriebsgebiet Melk Nord (B.M-N) in Kombination mit der geplanten Erweiterung des Siedlungsgebietes im Norden (S.M-N und S.M-NW) dazu. Das habe zu einem Umdenken bei der SPÖ geführt.

Foto: SPÖ Melk

Geht es nach den Genossen, sollte man sich viel mehr auf die Verbesserung der Lebensqualität konzentrieren. Vor Ort bat die SPÖ die Besucherinnen und Besucher – rund 25 Personen an der Zahl, zahlreiche Melker Politikerinnen und Politiker –, Fragebögen zum Thema auszufüllen. Diese werden nun von der SPÖ, zusammen mit den 79 Postkarten, die in den vergangenen Wochen eintrafen, ausgewertet. Wobei: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort sahen bereits eine Auswertung ihrer Nennungen am Informationsabend.

Top-Themen: Umweltqualität, Sicherheit sowie Mobilität und Verkehr

Hier kristallisierten sich die Bereiche Umweltqualität, Sicherheit sowie Mobilität und Verkehr als „Top 3“ heraus. Bei der anschließenden Diskussion dominierten die Themen Bodenversiegelung, Nachhaltigkeit, Flächenverbrauch, das Mikroklima und der hohe Wert des Ackerlandes den Diskurs. Nächste Woche werde die SPÖ die Gesamtauswertung der Bürgerinnen- und Bürgerbefragung präsentieren.

Foto: SPÖ Melk

Nochmal zurück zur Diskussionsrunde: Bei der verteidigte ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl – ebenso wenig überraschend – das Stadtentwicklungskonzept. Es bleibt abzuwarten, wie das Votum ausfällt. Abgesehen von der SPÖ gab es ebenso von den weiteren Oppositionsparteien Grüne und FPÖ Kritik am Stadtentwicklungskonzept. Aber: Auch wenn es von der gesamten Opposition keine Zustimmung geben sollte, würde es trotzdem – vorausgesetzt, alle ÖVP-Mandatarinnen und Mandatare stimmen dafür – mit 19 zu 10 Stimmen beschlossen werden können.