Im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses arbeiteten Bürger, Gemeindepolitiker und Mitarbeiter ein Konzept für die Zukunft der Stadt aus. Dieses Konzept, welches sich in die Teile Zentrumsentwicklung, Soziales, Kultur und Tourismus sowie „Nachhaltige Mobilität“ gliedert, liegt der NÖN exklusiv vor.

Stadt- und Zentrumsentwicklung: Im Bereich der Entwicklung der Innenstadt sprachen sich die meisten Bürger (zwölf Punkte) für die Erstellung eines Stadtmarketing-Konzeptes aus. Hoch im Kurs steht dabei auch der Aufbau einer Marke „Ybbs“ mit eigener Tracht und Mitbringsel. Begrüßt wird auch die Erweiterung des Fahrradmuseums sowie die Etablierung einer mittelalterlichen Gasse. „Wir werden versuchen, die Ideen abzuarbeiten. Allerdings müssen die Projekte auch finanziert werden“, betont SP-Stadtchef Schroll, dass an erster Stelle die Sanierung der Stadthalle sowie der Hochwasserschutz stehen. In Arbeit befindet sich aber auch ein Konzept für die Entwicklung der Innenstadt. Dabei spielt das Leerflächenmanagement eine Rolle. Überraschend im Stadterneuerungskonzept ist, dass die Belebung der Altstadt bei den Bürgern weniger hoch im Kurs steht. Sie erhält ebenso viele Punkte wie die Belebung des Wochenmarktes oder die Öffnung der Kirchengasse vom Hauptplatz zur Donaulände. In der Bewertung liegen Stadthalle, Wiener Tor sowie der Passauer Kasten am höchsten im Kurs.

Soziales & Bildung: Aus dem Stadterneuerungskonzept geht klar hervor, dass sich die Ybbser mehr Vernetzung untereinander wünschen. So werden Wanderungen und Veranstaltungen zum Kennenlernen von Ybbs, aber auch ein Generationenpark an der Donaulände zur Vernetzung an erster Stelle genannt. Gewünscht ist eine bessere Vernetzung der Schulen und Sozialeinrichtungen. Als Maßnahme werden auch die Wohnraumschaffung und die Suche nach Räumlichkeiten sowie Büro und Proberäume für die Musikschule genannt.

Umwelt und Mobilität: In den Top-3 der geforderten Maßnahmen finden sich die Verwendung von Produkten aus der Region, ein Projekt zum Thema „Essbare Gemeinde“, aber auch Rad- und Fußgängerwege entlang der Ybbs. Neue Radwege sollen den innerstädtischen Verkehr entlasten. Gewünscht wird auch die Verbesserung der Parkraumsituation durch ein Parkdeck oder eine Parkraumbewirtschaftung. Hoch im Kurs ist auch eine Hundefreilaufzone.

Wichtigste Projekte: Für die nächsten vier Jahre, in denen Ybbs Teil der Stadterneuerungsaktion ist, erstellten die Projektverantwortlichen eine Reihung der wichtigsten Projekte. An erster Stelle befinden sich dabei die Stadthalle und die Gestaltung der Umgebung. Bereits begonnen wurde mit dem zweitgereihten Projekt, der Sanierung des Wiener Tores.

Als Schul- und Freizeitstandort will sich Ybbs künftig auch mit einem Jugendsymposium profilieren. Dabei sollen vor allem Jugendliche aus der Stadtgemeinde in die Projektentwicklung eingebunden werden. Ein Projektbeginn ist für das Frühjahr geplant. Weitere Maßnahmen folgen beim Passauer Kasten, beim Stadtmarketing-Konzept, bei der Wiederbelebung der Innenstadt und beim Projekt „Limes“.

Im Stadterneuerungskonzept, welches aktuell zur Genehmigung beim Land Niederösterreich liegt, verweist die Prozessbegleiterin Miriam Gerhardter auf die Bemühungen der Stadt für die positive Entwicklung. Betont wird dabei aber auch, dass die Liste der Maßnahmen als vorläufig anzusehen ist.

In einer Potenzialanalyse sind auch die Stärken und Schwächen der Stadtgemeinde ausgearbeitet. Neben der guten Infrastruktur und Lage wird Ybbs auch für seine Bildungs- und Sozialeinrichtungen gelobt. Als Schwächen werden unter anderem das Verkehrsaufkommen und der fehlende Zusammenhalt aufgrund der Größe der Stadt erwähnt.