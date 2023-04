Aus altem Melker Kino wird Stadtmuseum

Es war im Jahr 2018, als im Rahmen des Projektes „MuseumsMenschen“ der damalige Grünen-Kulturstadtrat Emmerich Weiderbauer den Wunsch zur Wiederbelebung des Melker Stadtmuseums äußerte. Gemeinsam mit der Donau-Universität Krems und dem Museumsmanagement NÖ wurde ein Kooperationsvertrag bis zum 20. April 2020 abgeschlossen. Ziel war es, eine historische Untersuchung, Aufarbeitung und Publikation der Gründungsgeschichte der zehn, im 19. Jahrhundert gegründeten und heute noch bestehenden Stadtmuseen in Niederösterreich zu erstellen. Das Melker Stadtmuseum gilt als eines der ältesten in Niederösterreich. Noch in der NÖN-Wahldiskussion zur Gemeinderatswahl im Jänner 2020 begrüßten alle Parteien − allerdings mit unterschiedlichen Konzepten − die Wiederbelebung des Stadtmuseums. Dann kam Corona und um das Museumsprojekt wurde es still.

Am Montag gab ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl jetzt allerdings bekannt, dass im Rahmen des NÖ Stadterneuerungsprozesses XL (STERN XL) ein neues Stadtmuseum errichtet werden soll. Dazu hat die Stadtgemeinde Melk über die Tochtergesellschaft Melker GrundstücksgesmbH das alte Kino in der Linzer Straße 7 von der Familie Brocza gekauft. Das Kino im Hinterhaus des Gasthofes zum Weißen Lamm war von 1918 bis 1988 in Betrieb und diente in den folgenden Jahren als Lager und Werkstatt. Der Vorraum, zwei Nebenräume und der Kinosaal sollen in Folge als Museumsräume genutzt werden.

Der Stadtrat hat Franz Pötscher mit dem Erstellen eines Konzepts für das Museum beauftragt. Pötscher hat zuvor schon das Konzept für den Melker Themenweg „Roter Faden“ erstellt und umgesetzt und betreut unter anderem auch im Stift Melk die Museumsmacher beim Konzipieren der Wachaulabor-Ausstellungen in der Nordbastei. Das Stadtmuseum soll in einer repräsentativen und zeitgemäßen Form die Geschichte der Stadt vermitteln. Die Themenpalette reicht dabei von der Urgeschichte über die im „Roten Faden“ beschriebenen Zeitabschnitte bis hin zur Geschichte des Ausstellungsortes. Im Jahr 2020 habe ich versprochen, dass wir die Schätze der Stadtgemeinde der Öffentlichkeit entsprechend präsentieren werden. Mit dem Kauf der Liegenschaft wurde nun der Startschuss gesetzt“, sagt Strobl. Das Projekt soll im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Bei der SPÖ begrüßt Stadträtin Sabine Jansky, dass das verwaiste museale Erbe der Stadt wiederbelebt wird und Stadtchef Strobl seine Rolle als Kulturstadtrat wahrnimmt. „Überrascht sind wir von der Fülle der bereits feststehenden Pläne, zumal in der Diskussion von einem offenen Prozess die Rede war. Ein Auge möge jedoch auf die Finanzierbarkeit gelegt werden, da über die Folgekosten nichts bekannt ist“, betont Jansky.

