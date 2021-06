Das Chaos um die Finanzierung der Ybbser Stadthalle ist seit Montag um ein Kapitel reicher. Da schickte der Prüfungsausschuss sein Ergebnis der Prüfung der Zusatzausgaben bei der Stadthalle an die Stadtverantwortlichen.

Zur Vorgeschichte:

Um einen Auszug der ÖVP zu verhindern, setzte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner in der vergangenen Gemeinderatssitzung – nach 40-minütiger Sitzungsunterbrechung – den Tagesordnungspunkt zum Beschluss der Kostenüberschreitung beim Stadthallen-Bau von der Tagesordnung. Zeitgleich verwies sie den Punkt zur genauen Prüfung an den Prüfungsausschuss. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Christian Reichhard, zeigte sich zwar verschnupft über den ungewöhnlichen Auftrag an den unabhängigen Ausschuss, betonte aber, dass ohnedies geprüft worden wäre.

Der Prüfungsausschuss:

Vergangenen Freitag kam der Prüfungsausschuss zusammen, um sich die genauen Kostenüberschreitungen im Zusammenhang mit den Außenanlagen anzusehen. Am Ende der Prüfung blieben Kosten von etwas mehr als 100.000 Euro übrig, für die es keinen Beschluss durch den Gemeinderat gibt. Nach Verhandlungen mit dem Totalunternehmer der Stadthalle und Überprüfung durch die Prüffirma Hof+Partner konnte eine Reduktion auf knapp 50.000 Euro erreicht werden. Dabei geht es im Konkreten um drei große Punkte. Den Großteil der Kosten verschlingt eine Rampe für die Müllentsorgung.

Für diese gibt es keinen Beschluss, allerdings eine Änderung des Bauplans durch das Bauamt der Stadt. Die weiteren Kosten verteilen sich auf einen Energietank sowie Drainagematte für die Pflasterung. Allesamt Arbeiten, die bautechnisch nachvollziehbar waren – das bestätigt auch Hof+Partner. Laut Mitgliedern des Prüfungsausschusses und der Stadtgemeinde, die die Information an die NÖN übermittelten, sind die Ausgaben allesamt nachvollziehbar. Zudem habe der Totalunternehmer auf Eigenregie gehandelt und so das Risiko auf sich genommen.

Das sagen die Mitglieder des Prüfungsausschusses:

Offiziell bestätigen will den Prüfbericht weder der Vorsitzende, Christian Reichhard, noch sein Stellvertreter Bernhard Eisler (SPÖ). Reichhard zeigt sich verärgert, dass die Informationen, noch vor den Gemeinderäten, an die NÖN gespielt wurden. „Ich werde das nicht kommentieren, der Prüfungsausschuss ist nicht-öffentlich“, meint Reichhard. Sein Stellvertreter Bernhard Eisler ergänzt noch, dass der Prüfungsausschuss sehr sorgfältig vorgeht: „Daher werden wir die Prüfung in der nächsten Sitzung fortsetzen.“

Das sagt die Bürgermeisterin:

Auf NÖN-Anfrage betont Ulrike Schachner, die genauen Inhalte des Prüfberichtes noch nicht zu kennen und es daher nicht kommentieren zu können. Bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung stand die Kostenreduktion auf knapp 50.000 Euro auf der Tagesordnung. Diese Minimierung verbucht Schachner als ihren Erfolg.

Was kostet die Stadthalle jetzt tatsächlich?

Beim Projektstart lagen die Kosten bei rund 7,3 Millionen Euro, der Kostenrahmen wurde nach einem einstimmigen Beschluss in der Baubeiratssitzung von 24. Juli auf 8,8 Millionen Euro angehoben. Aktuell liegt der Wert allerdings bei knapp 9,4 Millionen Euro, wobei die KIP-Bundesförderung von rund 389.000 Euro miteinbezogen ist. Mit einbezogen sind auch Mehrkosten von 163.000 Euro sowie die Mehrkosten im Gastrobereich, die nachträglich im März im Gemeinderat beschlossen wurden, von 360.000 Euro.