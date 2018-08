7,4 Millionen Euro kostet die Sanierung der maroden Ybbser Stadthalle. Geld, welches seit Jahren versucht wird, mittels verschiedener Förderungen aufzubringen. Daneben ist aber auch die Verlängerung des Mietvertrages mit der Sicherheitsakademie (SIAK) Ybbs eine wichtige Sanierungsstütze. Gespräche mit dem zuständigen Innenministerium führt die Stadtgemeinde bereits seit Jahren.

Erst in der vergangenen Legislaturperiode signalisierte VP-Innenminister Wolfgang Sobotka, sich der Thematik anzunehmen – passiert ist in der Folge aber wenig. Mit der neuen Regierung startete auch SP-Bürgermeister Alois Schroll einen neuen Anlauf. Er suchte das Gespräch mit FP-Innenminister Herbert Kickl.

Entscheidung verschoben

Nach einer Unterredung Anfang Juni versprach das Ministerium eine Entscheidung für Anfang Juli. Einen Monat nach der angekündigten Entscheidung herrscht aber vonseiten des Ministeriums Funkstille. In der Stadtgemeinde erwartet man dennoch in naher Zukunft eine Entscheidung. Ohne Kommentar blieben auch mehrere NÖN-Anfragen an das Ministerium und an Kabinettssprecher Alexander Höferl.

In der Zwischenzeit bemühte sich Schroll, weitere Förderschienen abzurufen. Eine diesbezügliche Gelegenheit ergab sich zuletzt beim Städtetag in Feldkirch. So könnte die Stadtgemeinde über den Klima- und Energiefonds eine Förderung von bis zu 200.000 Euro für die Sanierung lukrieren. Daneben ist eine Landesförderung um rund 2,9 Millionen Euro für 2019 bis 2021 gesichert.

Keine Unterstützung für das Projekt wird es indes vonseiten der Europäischen Union geben. „Wir bekommen leider nichts und sind aus den entsprechenden Fördermitteln gefallen“, erklärt Schroll. Zufrieden mit der Bewegung im Zuge der möglichen Sanierung zeigt sich VP-Parteichef Gert Kratzer: „Es ist gut, wenn sich etwas tut. Irgendwann müssen wir aber handeln.“ Bis zum Juni 2019 möchte die Stadtgemeinde die Finanzierung abgeschlossen haben.