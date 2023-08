Ybbser Golfturnier mit Fragezeichen

Mitte September veranstaltet die Stadtgemeinde Ybbs die zweite Ybbser Stadtmeisterschaft im Golf am Golfplatz in Ernegg (Bezirk Scheibbs). Die Unterstützung der Stadt für das Event stößt aber so manchem Ybbser sauer auf. So wird kritisiert, dass es sich bei Golf um keinen Breitensport handelt und der Golfclub nicht im Ybbser Stadtgebiet ist. Für einen NÖN-Leser eine Steuergeldverschwendung für das Hobby weniger Ybbser. Für Verstimmung sorgt aber auch, dass auf den Plakaten als Anmeldeadresse sowohl die Ybbser-Stadt-Emailadresse von Stadtrat Willi Reiter als auch Rathaus-Betriebsrätin Manuela Kittl angeführt ist.

Eine Verschränkung von Arbeitszeit mit Freizeitinteressen? Eine entsprechende NÖN-Anfrage an Kittl beantwortet Stadt-Pressesprecher Alfred Prenninger, der betont, dass die Stadtgemeinde Ybbs als Arbeitgeber die Work-Life-Balance fördert.

„Die Stadtgemeinde gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern in der Region. Es spricht sich offenbar herum, dass sich das Arbeitsklima bei der Stadt seit Anfang 2021 stark verbessert hat“, sagt Prenninger und verweist dabei auf eine Vielzahl an Bewerbungen. Zur Erinnerung: Anfang 2021 löste Stadtchefin Ulrike Schachner nach einem internen Putsch Vorgänger Alois Schroll (beide SPÖ) ab.

Ob die Zulassung der offiziellen Stadtadresse zulässig ist, lässt der Pressesprecher allerdings offen. Vielmehr betont Prenninger aber, dass man als Arbeitgeber großen Wert darauf lege, dass die „Mitarbeiter in ihrer Freizeit sowohl sportlich als auch gesellschaftlich hochaktiv und ein wichtiger Teil des Ybbser Vereins- und Gemeindelebens“ sind. Angesprochen auf seinen Einsatz für die Golfer meint Reiter: „Als Sportstadtrat bin ich für alle da und helfe den Vereinen bei der Durchführung, wenn sie Hilfe benötigen, etwa bei der Sponsorensuche.“

Eine weitere Kritik richtet sich auf die Formulierung der letzten Zeile des Plakats – hier wird suggeriert, dass die Stadtgemeinde Ybbs die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Verköstigung ins Clublokal einlade.

Die Stadtgemeinde weist allerdings zurück, dass Kosten für Mahlzeiten oder Getränke übernommen werden. „Abseits der organisatorischen Unterstützung durch die zuständige Abteilung, beschränkt sich der Aufwand, wie bei anderen Vereinsaktivitäten, ausschließlich auf Pokalspenden und Sachpreise“, erklärt Prenninger.