Ybbser Stadtrat Fritz wirft das Handtuch

Ende März brodelte bereits die Gerüchteküche: Wirtschaftsstadtrat Christoph Fritz soll sein Amt niederlegen, die Kritik an seiner Person sei zu groß geworden. Grund für die Kritik war einerseits ein 40.000-Euro-Auftrag von Fritz‘ Firma bei der Ybbser Stadthalle, der auch in seine Zuständigkeit als Stadtrat fiel, andererseits aber ebenso seine Übersiedlung seiner IT-Firma von Ybbs nach Bergland. Damals dementierte Fritz die Thematik mit „Fake News“: „Ich habe nie an einen Rücktritt gedacht und natürlich mache ich weiter.“

Vier Wochen später sieht die Ybbser Welt anders aus: Vergangenen Mittwoch gab Fritz im zuständigen Wirtschaftsausschuss seinen Rücktritt bekannt. „Die Auftragslage in meinem Unternehmen lässt nicht zu, mich gleichzeitig um Gemeinde und Firma zu kümmern. Außerdem will ich die Diskrepanz zwischen meiner Tätigkeit als Stadtrat und den IT-Leistungen für die Stadthalle von meiner Firma nicht mehr haben“, erklärt Fritz. Angesprochen auf die Kritik an dem 40.000-Euro-Auftrag stellt er klar: „Es gibt minutengenaue Aufzeichnungen über alle Leistungen. Der Prüfungsausschuss kann gerne überprüfen.“

Ich habe niemanden abmontiert. Mich stört gewaltig, dass die Geschichte einfach umgedreht wird.“ Ulrike Schachner, Bürgermeisterin (SPÖ)

Soweit die offizielle Version, der allerdings laut einigen SPÖ-Funktionären eine Vorgeschichte innewohnt. So soll Stadtchefin Ulrike Schachner Fritz vielmehr zum Rücktritt aufgefordert haben. Funktionäre erinnert der Fall dabei an die Ablöse von Schroll. Damals stellte Schachner gemeinsam mit dem nunmehrigen Vizebürgermeister Dominic Schlatter im Zusammenhang mit der Stadthalle die Rute ins Fenster und drohte mit einem Misstrauensantrag gegen den eigenen Stadtchef. Der Ausgang ist bekannt.

Schachner selbst dementiert die für sie „falsche Version“ und hat dabei die ÖVP als „Streuerin“ im Verdacht. „Ich habe niemanden abmontiert. Mich stört gewaltig, dass die Geschichte einfach umgedreht wird. Er selbst hat die Reißleine gezogen und ist freiwillig gegangen“, ärgert sich Schachner, die allerdings bestätigt, dass Fritz sich zuletzt zunehmend mit Kritik am Wechsel seiner Firma nach Bergland konfrontiert sah.

Nach Rücktritt herrscht in SPÖ wieder Unruhe

Seit dem Rücktritt von Fritz rumort es − einmal wieder − in der Ybbser SPÖ. Nicht nur wegen der Art und Weise des vermeintlich freiwilligen Rückzugs, sondern auch aufgrund der Nachfolgedebatte. Hier dürften gleich mehrere Personen ihren Wunsch auf den Stadtratsposten bekundet haben − die Entscheidung fiel nach Redaktionsschluss. Der Favorit Gerald Gruber ist bereits im Vorfeld aufgrund zu wenig Erfahrung im Bereich Wirtschaft in der Kritik. Schachner selbst will das nicht kommentieren und verweist auf interne Besprechungen, bei der eine Entscheidung fallen wird. Die Stadtchefin hat aber noch ein anderes „Problem,“ welches mit dem Rückzug von Fritz akut wird: Der nächste Kandidat auf der Gemeinderatsliste der SPÖ ist ausgerechnet Schrolls enger Vertrauter und parlamentarischer Mitarbeiter Philipp Ehn. Er hatte bereits vor wenigen Monaten auf ein anderes Mandat verzichtet, dieses Mal wird er es allerdings annehmen, wie er gegenüber der NÖN bestätigt. Erst im Sommer des Vorjahres hatte Schachner einige Schroll-Vertraute, wie Bernhard Eisler, Wirtschaftsdirektor Jürgen Steinwander oder Martin Grauf, aus dem Stadtparteivorstand bugsiert – damals blieb auch ein Interventionsversuch von Alt-Kanzler Gusenbauer erfolglos. Er lehnte in der Folge den angebotenen Ehrenvorsitz der Stadtpartei ab. Mit Ehns Entscheidung hat die Stadtparteichefin Schachner wenig Freude, sie hätte an seiner Stelle lieber eine Frau gesehen und gehofft, Ehn würde abermals verzichten: „Ich bin soweit als Bürgermeisterin gefestigt, dass ich mich vor niemandem fürchten muss. Aber ja, ich wollte eine Frau im Gemeinderat, um unsere Frauenquote zu heben.“

Neo-Gemeinderat Ehn selbst freut sich auf seine neue Tätigkeit, um künftig für die Ybbser Bevölkerung mitzugestalten: „Bereits 2015 und 2020 stand ich auf der Wahlliste. Seit damals ist meine Erfahrung durch die Arbeit im Parlament reicher geworden. Die Aufgabe ist eine unglaublich spannende und schöne.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.