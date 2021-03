Unter die besten 64 Kandidaten aus Österreich schaffte es der Leibener Starmania-Kandidat Harald Fischl. Der Queen-Klassiker „The show must go on“ brachte dem 28-Jährigen, der neben zahlreichen Bühnen im deutschsprachigen Raum auch schon in Mallorca auf der Partybühne stand, aber kein Glück.

In der Qualifikationsrunde für das Semifinale am vergangenen Sonntag war für Fischl Schluss – und das trotz „grünem Licht“ von der Jury. Allzu traurig über sein Aus bei Starmania ist der 28-Jährige aber ohnehin nicht, wie er gegenüber der NÖN betont. „Ich hab‘ ja nicht damit gerechnet, dass ich recht weit komme. Natürlich hätte ich mich gefreut, aber es ist, wie es ist. Und ich hab in der – wenn auch kurzen – Zeit wirklich viel gelernt!“ Von der Vorbereitung auf die Liveshow mit Choreo- und Vocal-Coaches habe er profitiert und Kontakte geknüpft.

Mit seiner Performance auf der Starmania-Bühne war Fischl selbst „nicht ganz happy“, wie er sagt: „Bei den Proben war ich besser. Es war ungewohnt, so ganz ohne Publikum.“ Der Leibener bekam positives Feedback der Jury rund um Tim Bendzko, Ina Regen und Nina „Fiva“ Sonnenberg – aber auch konstruktive Kritik. Zur sehr an einen Coverband-Sänger erinnerte der Auftritt Ina Regen: „Ich hab das Eigene vermisst. Du weißt, was du tust und bist dafür Profi genug. Aber wer du im Speziellen bist, habe ich vermisst.“ Das nehme sich Fischl zu Herzen: „Ich will nun weiter Musik schreiben und mich als Solo-Künstler weiterenwickeln.“

Und der Auftritt habe ihm eines besonders vor Augen geführt: „Ich muss einfach auf die Bühne, das macht so Spaß! Ganz nach dem Motto meines Starmania-Songs, ‚The show must go on!‘“