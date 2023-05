Bädereröffnung: Der Sommer kann kommen

Mit dem Mai startet im Bezirk Melk traditionsgemäß auch die Badesaison in den Freibädern und Seen. Wie die Vorbereitungen laufen und ob es Veränderungen gibt, lesen Sie hier im NÖN-Überblick.

Wachaubad Melk. Mit 1. Mai eröffnete das Melker Freibad, die Eintrittspreise blieben dabei wie im Vorjahr. Neu ist, dass die Besucher, wie bereits während der Eislaufsaison, sich über die Stadthomepage über die aktuellen Öffnungszeiten mittels Ampelsystem informieren können. Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen wurde eine Einstiegshilfe montiert. Weitergeführt wird das Morgenschwimmen mit der Schwimmunion und die Zusammenarbeit mit der Wasserrettung, die die Bademeister ehrenamtlich unterstützen.

Stadtbad Pöchlarn. Auch dieses Jahr betreiben Niko Hasic und sein Team das Pöchlarner Stadtbad, der Vertrag ist abermals verlängert worden – nämlich bis Ende 2023. Traditionellerweise startet man auch dieses Jahr in der Nibelungenstadt am Muttertag (heuer: 14. Mai) in die Badesaison, wie FPÖ-Stadtrat Andreas Willatschek informiert: „Wir laden am Eröffnungstag gratis ins Bad, los geht’s um 10 Uhr.“ Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren: So wurden etwa die Becken, Überlaufrinnen und Schwimmlinien sowie beide Rutschen saniert. „Auch die Beachvolleyballplätze wurden mit neuen Netzen ausgestattet und der Sand erneuert“, berichtet Willatschek. An der groß angelegten Sanierung für ein „Stadtbad neu“, wie es in den vergangenen Jahren immer hieß, werde gearbeitet, sagt der zuständige Stadtrat: „Diesbezüglich ist der gesamte Gemeinderat bemüht, bis Ende des Jahres eine Lösung zu präsentieren.“

Hürm. Mitte Juni wird das Freibad in Hürm eröffnet. Der Eintritt bleibt weiterhin kostenlos, ein eigener Bademeister wird nicht benötigt. „Das Freibad ist eine Serviceleistung der Gemeinde und die Investition ist es uns wert“, betont ÖVP-Ortschef Johannes Zuser.

Freibad Weiten. Seit Jahrzehnten besucht der 73-jährige Johann Wallenböck das Freibad Weiten. „Für mich ein Paradies, und das in unmittelbarer Nähe. Ich brauche nur knapp 100 Meter gehen und ich bin im von der Sonne beheizten Schwimmbad.“ „Die Gemeindebediensteten sind mit Herz und Liebe dabei und vor allem wird jeder Gast geschätzt.“ Dazu kommen noch der kinderfreundliche Spielplatz und das Schwimmbecken, geeignet für Groß und Klein. Geöffnet wird das Freibad am 3. Juni, gleichzeitig findet das Badfest der Landjugend statt. Froh ist man über die Tatsache, dass man mit Sabine Fuchs für das Buffet, das von der Gemeinde betrieben wird, eine Fachkraft ersten Ranges gefunden hat. „Bei den Eintrittspreisen gibt es keine Änderungen“, betont ÖVP-Bürgermeisterin Ramona Fletzberger.

Naturbadeteich Raxendorf. Der Wettergott hat beim Naturbadeteich bezüglich Öffnung das Sagen. Freiwillige Helfer sorgen für die Aufsicht, den Betrieb und die Pflege, der Eintritt ist kostenlos. Da sich die Getränkeautomaten bewährt haben, werden diese auch heuer wieder befüllt werden.

Freibad Artstetten. In diesem Jahr wurden keine Veränderungen im Badeareal vorgenommen. Für die Zukunft gibt es schon Vorstellungen, wie der nicht überdachte Bereich besser genutzt werden kann. Die Solarheizung sorgt schon früh für angenehme Wassertemperaturen, wobei es auch ein „Anfängerbad für Kinder“ gibt. „Wir versuchen, dass viele Eltern mit ihren Kindern ins Bad kommen und das Angebot angenommen wird“, sagt ÖVP-Bürgermeister Karl Höfer. Das Bad-Buffet wird wieder von der Gemeinde betrieben – mit der Hilfe von Ferialpraktikanten. Besonderes Zuckerl: Bei Großeltern mit Saisonkarten kann ein Kind bis 15 Jahren kostenlos mitgenommen werden.

Neumarkt. Im Freizeitzentrum startet die Badesaison voraussichtlich am 20. Mai, Schönwetter vorausgesetzt. Das Wasser im Naturbadeteich wird seit einigen Jahren nach der „Grander-Technologie“ qualitativ verbessert. ÖVP-Ortschef Otto Jäger betont auch, dass „die Preise gleich günstig wie in den vergangenen Jahren bleiben.“

Marbach. Im Nibelungenbad wird die Saisoneröffnung erst Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden können. ÖVP-Bürgermeister Peter Grafeneder erklärt, warum: „Die Sanierungsarbeiten verzögern sich leider. Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten bei den Professionisten“.

Persenbeug-Gottsdorf. Der rund zwei Hektar große Naturbadeteich lockt alljährlich Besucher aus der gesamten Region an. Eine Erhöhung der Eintrittspreise ist nicht geplant. Dafür gibt es Neuerungen beim Buffet. Marko Savic hat die Bewirtung der Gäste von den bisherigen Betreibern, der Familie Brunner, übernommen. „Wir Eröffnen die Saison am 1. Mai. An sehr kalten Tagen werden wir jedoch geschlossen halten. Auch der Küchenbetrieb ist noch sehr eingeschränkt, da unsere Geräte leider noch nicht geliefert wurden“, erklärt Savic. Sobald das Wetter stabile sommerliche Temperaturen angenommen hat, plant der neue Gastronom ein großes Eröffnungsfest.

