Drei Melker nutzten die Coronakrise, um ein Herzensprojekt zu starten. Mit ihrem Modelabel „Manta“ sorgen Maria Leichtfried, Max Knot und Lukas Fürst für mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank und für saubere Meere: Pro verkauftem Damen- oder Herrenshirt wird in Kooperation mit der Organisation „One Earth one ocean“ in unterschiedlichen Ländern ein Kilogramm Müll aus den Gewässern entfernt. Daher auch der Name „Manta“: „Riesenmantas filtern in den Meeren das Wasser. „Wir filtern ebenso wie der Manta – aber eben nach Plastik.“ Übrigens: Die Shirts bestehen zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle und werden von einem belgischen Unternehmen, welches in Bangladesh unter fairsten Bedingungen produziert, hergestellt. Bedruckt werden sie direkt in Melk.

Ab dieser Woche Mittwoch, 10. Juni, 20 Uhr, können Interessierte via www.manta-clothing.at umweltbewusst shoppen.