Zum bereits vierten mal geht am 11. September mit „Rock im Tal“ ein weiteres musikalisches Highlight im Bezirk über die Bühne. Bei der vierten Auflage wird das Yspertal gleich von mehreren Musik-Acts gerockt. Bevor LEMO als Headliner mit seinen Hits wie „Himmel über Wien“ oder „So wie du bist“ auf die Bühne kommt, werden drei weitere Künstler das Publikum unterhalten: Der Grazer Singer und Songwriter Christian Albrecht, die Stereo Bullets aus Amstetten und die Salzburger Indieband Please Madame. „Wir freuen uns wahnsinnig auf den Konzertabend und sind stolz, ein so cooles Programm auf die Beine gestellt zu haben“, erklärt Mitorganisator Gerald Schwaiger-Götsch. Tickets gibt es zum Preis von 32 Euro in allen Raiffeisenbanken und auf Ö-Ticket.

NÖN-Leser haben die Chance 2x2 Tickets für das Musikevent zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach: eine E-Mail an redaktion.melk@noen.at mit dem Kennwort „Rock im Tal“ genügt.