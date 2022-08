Pöggstall, Weiten, Münichreith-Laimbach: Dreimal „Ja“ zu Glasfaser

Werbung

Mit Hochdruck haben die Verantwortlichen in den Gemeinden Münichreith-Laimbach, Pöggstall und Weiten monatelang gearbeitet, um dem Ziel näher zu kommen, dass in Teilen ihrer Gemeinden ein zukunftssicherer Ausbau der Glasfaserinfrastruktur Realität werden kann. In den vergangenen Wochen hatten die Bewohner dieser Regionen die Möglichkeit, echte Glasfaseranschlüsse zu bestellen. Nachdem die erforderliche Quote klar überschritten wurde, steht diesem Ausbau durch die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) nichts mehr im Wege. In den vorgesehenen Ausbaugebieten konnte die Mindestbestellquote von 42 Prozent mit einer durchschnittlichen Bestellquote von 56 Prozent über das gesamte Ausbaugebiet deutlich „übererfüllt“ werden.

Stolz zeigen sich darüber die Bürgermeisterinnen Margit Straßhofer (Pöggstall) und Ramona Fletzberger (Weiten) sowie Bürgermeister Jürgen Fellnhofer (Münichreith-Laimbach) über die Ergebnisse, die jetzt präsentiert wurden. „Dies ist vor allem ein Verdienst der 20 Glasfaserbotschafter in der Region“, betonen die Glasfaserbeauftragten Martin Ballwein und Leopold Sommer.

Nach Abschluss der Sammelphase beträgt der Preis für einen Einzelanschluss nunmehr 600 Euro, nach Fertigstellung (Anmeldungen sind noch jederzeit möglich) 900 Euro.

Beim Glasfaserausbau, so seitens der nöGIG, ist die Baureifeprüfung nunmehr abgeschlossen und positiv beurteilt, die Vertragsannahmeschreiben sind unterwegs. ÖVP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer: „Dank des großen Engagements steht einer Umsetzung dieses Projektes jetzt nichts mehr im Wege.“

