Roman Dachsberger lehnt an der ersten Wand des Labyrinths, welches sich vor den Stufen zum Eingang der Schallaburg präsentiert. „Damit wurden unterschiedlichste Gedankenstränge vor dem Reiseantritt visualisiert“, erzählt er.

Dachsberger gestaltete gemeinsam mit Marcel Chahrour und Kurt Farasin die diesjährige Schallaburg-Schau „Sehnsucht Ferne“ – und nahm die NÖN mit auf einen Rundgang durch die Ausstellung.

Seit Juni 2019 war Dachsberger an der Planung beteiligt. Die anhaltende Corona-Situation sorgte dabei für Hürden, wie er berichtet: „Exponate aus dem Ausland zu bekommen, gestaltete sich schwieriger. Schlussendlich haben wir aber rund 400 Ausstellungsstücke zusammengetragen.“

Laut Dachsberger habe man großen Wert auf die Raumgestaltung und die Herangehensweise an die Themenkomplexe gelegt. „Wir wollen in andere Welten entführen.“

Die blutige Seite der Goldmedaille

Von der Entdeckerstube aus in den Warteraum, an Bord der berühmten Fregatte „Novara“ und zwischen Sammelvitrinen: Die Ausstellung zeigt das Reisen in vielen Facetten (Wichtig war den Organisatoren, zu hinterfragen, was von Expeditionen bleibt – und auch die Schattenseiten zu beleuchten.

„Das nach Europa gebrachte Gold und Silber ließ die Renaissance erblühen. Man kann diese Kunstwerke aber nicht bestaunen, ohne die blutige Seite zu sehen“, verweist Dachsberger auf die Ausbeutung und Krankheiten, die die Eroberer mit sich brachten.

Die interaktive Schau stellt auch die – aktuell immer häufiger gestellte – Frage, wem denn eigentlich die Exponate in den Museen Europas gehören. Und: Wie reisen wir heute? „Unser Selfie-Raum regt zum Nachdenken an“, meint Dachsberger.