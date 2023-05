Spielplatz als erstes Projekt in Hofamt Priel

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde das neue Leitbild für die Dorferneuerung beschlossen. Mit diesem Beschluss wurde der Startschuss für die Umsetzung wichtiger Projekte im Rahmen der „Niederösterreichischen Dorferneuerung“ gegeben.

Die Definierung der möglichen Projekte wurde im Vorfeld in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ausgearbeitet und können nun nach und nach umgesetzt werden. Als erstes Projekt wird die Umgestaltung des Spielplatzes in Hofamt Priel eine Realisierung erfahren. Weitere Zielsetzungen sind die Schaffung einer Bewegungsarena mit verschiedenen Wander-, Spazier- und Fitnessrouten.

Auch der Kneippweg soll wieder attraktiviert werden. In den Siedlungsstraßen sollen zusätzliche Bepflanzungen für ein angenehmeres Klima im Sommer sorgen. Im Bereich Verkehrssicherheit steht der Lückenschluss des Gehsteiges beim Gemeindezentrum entlang der B36 an. Zusätzlich soll eine bessere Anbindung an den Radweg bei der Donaubrücke rasch umgesetzt werden.

Das wichtigste Ziel ist die Stärkung der Gemeinschaft in den Ortsteilen Friedrich Buchberger, Bürgermeister

„Das wichtigste Ziel ist die Stärkung der Gemeinschaft in den Ortsteilen. Mit verschiedenen Festen und Aktivitäten, speziell für Kinder und Familien, wollen wir die Dorfgemeinschaften wieder aktivieren und den Zusammenhalt stärken“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Friedrich Buchberger nach der Sitzung.

