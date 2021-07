400.000 Euro soll das neue Stadtmarketing der Stadtgemeinde Melk künftig jährlich kosten. 350.000 Euro davon sollen aus den aktuellen Budgetmitteln stammen, den Rest von 50.000 Euro will die Stadtgemeinde durch Sponsorbeiträge aus der Melker Wirtschaft lukrieren.

Für das Stadtmarketing werden zwei Mitarbeiter erforderlich sein, die zum Teil aus dem bestehenden Personalstand der Gemeinde abgedeckt werden können. In den kommenden Wochen startet zudem die Ausschreibung für den neuen Stadtmarketing-Manager, der nach einem Hearing mit allen Parteien in der Gemeinderatssitzung Anfang November beschlossen werden soll.

"Melker Lebensgefühl"

In der vergangenen Gemeinderatssitzung stellte Alexander Svoboda den Mandataren die Details zum neuen Stadtmarketing vor. Wie von der NÖN bereits berichtet, soll das Stadtmarketing künftig das „Melker Lebensgefühl“ vermitteln und so Kunden und Touristen in die Stadt locken, aber auch die heimische Bevölkerung ansprechen.

Dieser Gedanke widerspiegelt sich auch im Unternehmensauftrag, in dessen Vordergrund die Bewerbung der wirtschaftlichen, touristischen, kulturellen und städtebaulichen Grundlagen sowie die Bereiche Bildung, Arbeiten und Wohnen in Melk stehen. Hauptzielsetzung ist die Etablierung der „Marke Melk“.

Im Zuge der Themen- und Kataloggestaltung, bei der alle Fraktionen ihre Ideen einbringen konnten, fanden sich, als mögliche Projekte etwa die Entwicklung einer Gewerbezone Innenstadt mit Anreizen für einen heterogenen Gewerbemix, aber auch Ideen für Free-Walking-Tours, das Aufzeigen der Melker Naturangebote oder die Bewerbung von klimaneutraler Mobilität.

Nach einer Empfehlung des Stadtrates wird das Stadtmarketing als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und die Abwicklung über das Tochterunternehmen Melker Tourismus- und Veranstaltungs-GmbH (MTV) erfolgen.

Prüfmöglichkeit im Prüfungsausschuss

Bei den Grünen begrüßte Gemeinderat Gabriel Kammerer den Schritt, ersuchte aber um Möglichkeit der künftigen Prüfung im Prüfungsausschuss. Rechtlich sei das derzeit zwar noch nicht möglich, man ersuche den Stadtchef allerdings, dies mit der Gemeindeaufsicht zu besprechen. Unterstützung erhielt er dabei von SPÖ-Gemeinderat John Haas, der auch mahnte: „Bitte teilen wir die Mittel aber gleich auf und verwenden nicht 97 Prozent nur für die Wirtschaft.“

ÖVP-Stadtchef Strobl versprach eine Überprüfung der Thematik mit der Gemeindeaufsicht und einen halbjährlichen Stadtmarketing-Überblick im Stadtrat. „Mir ist wichtig, dass wir keinen holprigen Start bei diesem Thema haben. Haben wir zu Beginn schon politische Verflechtungen, kann dieses Kind nicht wachsen“, betont Strobl.