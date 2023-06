Schuss auf Hauskater in Weiten: Das sagt der NÖ Jagdverband

Seitdem „Mr. Blue“ tot ist, ermittelt in Weiten die Polizei: 20 Schrotkugeln erwischten den getigerten Hauskater. Als ihn seine Besitzer - Tage nach dem Schuss - fanden, brachten sie ihn sofort zur Tierärztin Andrea Mergl in Krummnußbaum. Die Schussverletzungen wogen schwer, drei seiner Beine wurden durch die Kugeln regelrecht „zerstört“. Die Besitzer entschieden sich schlussendlich dazu, den Kater einschläfern zu lassen (die NÖN berichtete).

Der Frage, wer auf den Kater geschossen hat, geht nun die Polizei nach. Die Frage nach dem „Wo“ zu klären, ist in dieser Causa essenziell: Grundsätzlich ist der Abschuss von Hunden und Katzen im NÖ Jagdgesetz nämlich wie folgt geregelt: „Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 m von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen“, sind laut Gesetzestext „zum Abschuss freigegeben“. Tierärztin Mergl meinte aber, dass es „zwar schwer zu sagen ist, aber auch schwer vorstellbar“, dass der Kater nach dem Schuss noch weit laufen konnte, immerhin waren drei Beine „zerstört“. Die Besitzer sind sich indes sicher, dass ihr Kater in seinem Zustand „niemals mehr 300 Meter“ geschafft hätte. In ihrer Schlussfolgerung müsse demnach der Schuss im Ortsgebiet abgegeben worden sein.

„Vor allem im Frühjahr haben Katzen negative Auswirkungen auf Populationen“

Aber nochmal zurück zum NÖ Jagdgesetz: Dass in entsprechenden Fällen Katzen und Hunde entnommen werden können, wird mit dem Schutz der Wildtiere argumentiert. Ein Sprecher des NÖ Jagdverbandes verweist dazu auf eine Studie aus dem Jahr 2021, die sich mit den Auswirkungen von umherstreifenden und wildernden Haustieren auf die Fauna beschäftigt. Laut der angeführten Studie gebe es „viele Hinweise darauf, dass Katzen unter bestimmten Bedingungen zumindest lokal zum Rückgang oder Aussterben einer Art führen“ können. „Vor allem im Frühjahr können wildernde Katzen negative Auswirkungen auf die Population haben. Der Nachwuchs von Feldhasen etwa flüchtet nicht und vertraut auf seine Deckung, weshalb er leichte Beute ist. Der Nachwuchs beim Fasan ist erst nach einigen Wochen flugfähig und kann erst dann vor Katzen fliehen. Bis dahin sind die Jungvögel ebenfalls leichte Beute“, führt er an. Auch für Singvogelpopulationen weisen Studien negative Effekte durch Hauskatzen nach, betont der Sprecher.

In der Regel werde zuerst das Gespräch mit den Besitzern gesucht

Zudem: Viele Jägerinnen und Jäger seien selbst Besitzer von Katzen und Hundeführer und „dementsprechend sensibel bei der Entnahme von Haustieren“: „In der Regel wird als ein erster Schritt versucht, das Gespräch mit den Besitzern zu suchen und auf das Verhalten des Haustiers aufmerksam zu machen – auch mit dem Hinweis, dass dies einen Gesetzesverstoß darstellt. Eine Entnahme erfolgt meist erst nach wiederholtem Beobachten bzw. beim direkten Beobachten eines Wildtierrisses durch Katzen oder Hunde.“

Zu den weiteren Umständen - etwa dem Ort der Schussabgabe - könne man sich seitens des NÖ Jagdverbandes aktuell aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht näher äußern: „ Der NÖ Jagdverband unterstützt die Exekutive bei den Ermittlungen.“