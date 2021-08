Alle zwei Jahre gibt das Land Niederösterreich in Form von Statistikfoldern Einblick in die Entwicklung der 20 Bezirke und vier Statutarstädte des Landes. Die Melker NÖN fasst an dieser Stelle ausgewählte Infos aus dem Bezirk zusammen, der Folder selbst ist auf der Bezirkshauptmannschaft erhältlich sowie auf der Website des Landes einsehbar.

8.281 Einwohner. Der Bezirk Melk zählt 2021 nach den neuesten Zahlen von Statistik Austria 78.281 Einwohner (38.959 Männer, 39.322 Frauen). Seit der Veröffentlichung des letzten Bezirksfolders vor zwei Jahren bedeutet das ein Plus von 0,4 Prozent, das entspricht 319 Personen.

712 Babys. 2020 wurden in Melk 712 Babys geboren. Dem gegenüber stehen 920 Sterbefälle. Es sind 2.308 Personen nach Melk zugezogen, 2.013 sind weggezogen. 379 Paare aus dem Bezirk gaben sich zudem im Vorjahr das Ja-Wort, 111 Scheidungen wurden durchgeführt.

211 Volksschüler. Ein Blick in die Bildungseinrichtungen: In den 56 Kindergärten des Bezirks wurden 2020 2.768 Kinder betreut. 3.211 Schüler drückten im Vorjahr in 38 Volksschulen die Schulbank. Die 14 Mittelschulen im Bezirk zählten 2.294 Schüler. In den 39 Musikschulen (Haupt- und Außenstellen) erlernten 3.273 Kinder Musizieren. In 300 Betrieben (Löwenanteil geht hier an Gewerbe und Handwerk: 614 Betriebe) absolvierten 1.007 Lehrlinge (1. bis 4. Lehrjahr; 731 Männer, 276 Frauen) ihre Ausbildungen.

21.925 österreichische Nächtigungsgäste. 2020 verzeichnet der Bezirk Melk – trotz touristischer Problemstellung aufgrund der Corona-Pandemie – 105.154 Ankünfte und 195.332 Übernachtungen. Der Großteil der Touristen kam dabei aus dem eigenen Land: 65.981 Ankünfte sowie 121.925 Übernachtungen.

929 Kfz-Zulassungen. Insgesamt wurden im Vorjahr 2.920 Kraftfahrzeuge zugelassen, darunter 1.884 Pkw. Das im Bezirk am häufigsten neu zugelassene Auto war im Vorjahr übrigens der Skoda Octavia (über 80 Prozent aller Neuzulassungen). Ebenso bemerkenswert: Pkw mit Elektromotor erfreuen sich steigender Beliebtheit. 2020 wurden 133 E-Fahrzeuge zugelassen – das sind 7,1 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen.