Walter Krämer hielt Gast-Vortrag vor Melker Stiftsgym-Schülern

Wenn 40 Prozent der bei Autounfällen tödlich Verunglückten nicht angeschnallt waren, dann trugen 60 Prozent der Verstorbenen einen Sicherheitsgurt. Heißt das, dass der Gurt gefährlich ist? Mit solchen und ähnlichen faszinierenden Fragen durften sich die Schüler der Oberstufe am Stiftsgymnasium Melk vergangenen Donnerstag bei einem Vortrag von Professor Walter Krämer beschäftigen.

Walter Krämer zählt zu den bekanntesten Statistikern im deutschsprachigen Raum. Er war bis 2018 Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Dortmund und ist Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher Bücher, vor allem des Bestsellers „So lügt man mit Statistik“. Außerdem ist er Mitherausgeber der Plattform „Unstatistik des Monats“.

Vor Kurzem war Kärmer zu Gast in Melk und hielt im Kolomanisaal vor fast der gesamten Oberstufe einen faszinierenden Vortrag über die Tücken der Statistik. Anhand vieler lebensnaher Beispiele zeigte er, wie in jedem Schritt statistischer Arbeit – von der Fragestellung und der Datenerhebung bis zur Darstellung und Interpretation der Ergebnisse – eine Fülle an Irrtümern und Täuschungen lauert. Sein unterhaltsamer und scharfsinniger Vortrag begeisterte alle Anwesenden, was sich im tosenden Schlussapplaus niederschlug. Für besonders Interessierte veranstaltete Krämer am Nachmittag noch einen Workshop, in dem er einige der Themen aus dem Vortrag vertiefen konnte.