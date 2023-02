Bauprojekt in Melk: Das steckt hinter dem „Haus Fünf“

20 Jahre lang stand es nun leer, das Handwerkerhäuschen in der Sterngasse 5. Seit Oktober 2022 herrscht an besagter Hausnummer in der ältesten Straße Melks allerdings Baustellenbetrieb: Der Langzeitleerstand aus dem 16. Jahrhundert wird aus dem Dornröschenschlaf geweckt.

„Wachgeküsst“ wird es von Architekt Dietmar Kraus. Seit 2016 laufen die Planungen für eine Revitalisierung, damals war die Liegenschaft noch im Besitz eines Wiener Bauträgers. Doch diese Konstellation zerschlug sich, die Eigentumsverhältnisse änderten sich demnach im Vorjahr: Da der Architekt die Pläne in die Tat umsetzen wollte, gründete Kraus eine GmbH und kaufte das Objekt.

Für den Architekten Dietmar Kraus ist die Nutzung bestehender Flächen essenziell: Rund ein Hektar Boden wird jeden Tag allein in Niederösterreich verbaut. Foto: Foto Perger

„Es wird nun seiner ursprünglichen Nutzung zurückgeführt. Im hinteren Trakt gab es eine Werkstatt, dort wurde gearbeitet – und im oberen Stock haben die Menschen gewohnt“, erzählt Kraus. Und genau das ist im „Haus Fünf“, wie das Projekt genannt wird, geplant: Drei Wohnungen sowie eine Vinothek mit Barcharakter entstehen. „Das Geschäftslokal erstreckt sich auf rund 120 Quadratmeter, dazu kommen noch ein Weinkeller und eine Terrasse. Und: Der Stiftsfelsen wird in den Bau integriert, er wird im Innenraum der geplanten Vinothek zu sehen sein“, gibt der Architekt Einblick. Für das Lokal ist man aktuell noch auf der Suche nach einem Betreiber oder einer Betreiberin.

Projekt soll Mitte des Jahres abgeschlossen sein

Ein moderner Um- und Ausbau inmitten der Melker Altstadt, zwischen strengen Auflagen aufgrund von Denkmalschutz, Ensembleschutz und Weltkulturerbe: Dass das „Haus Fünf“ auch polarisieren wird, weiß der Architekt. Zuletzt machte etwa die seit 2021 geltende Bebauungsbestimmung für den Schutzzonen-Bereich der Stadt die PV-Pläne einer Melker Gastronomin zunichte (die NÖN berichtete). Nach vielen Besprechungen, Plänen und Gutachten wurde, wie Kraus berichtet, das Projekt bereits 2018 genehmigt. Der Spagat zwischen Historie und Moderne sei für ihn unerlässlich. Und rund 1,5 Millionen Euro wert: Auf diese stolze Summe belaufen sich die Gesamtkosten. „Es ist unsere Verpflichtung, nichts Neues auf der grünen Wiese zu bauen und dass wir bestehende Flächen einer neuen Nutzung zuführen. Der Holzmassivbau erfüllt zudem höchste ökologische Ansprüche“, betont er.

Bald schon wird man das „Haus Fünf“ in der Sterngasse begutachten können: Nach den Semesterferien soll der Neubau stehen, Mitte des Jahres alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.