50 Jahre Pflege- und Betreuungszentrum, 20 Jahre Hospiz und die feierliche Eröffnung des Zubaus – gleich drei Gründe gab es im PBZ Melk für eine Feier, die mit Musik und Kulinarik begangen wurde.

Mit berührenden Worten und Schmäh zogen Direktor Josef Schachinger und die Pflegeleiterin Klaudia Atzmüller Bilanz. In seiner Rede hob Schachinger vor allem die Mitarbeiter hervor: „Ihr seid wie ein Uhrwerk, ich bin nur der Zeiger. Danke.“ Mit dem Zu- und Umbau gibt es nun 44 zusätzliche Betreuungsplätze, von 2017 bis heute wurden 48 zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen. „Inzwischen haben sich die Abläufe eingespielt, aber das vergangene Jahre war auf jeden Fall ein arbeitsintensives. Wenn mir jemand gesagt hätte, was auf uns zukommen wird, wäre ich wohl weggerannt“, schmunzelt er.

Generell war das PBZ-Team stets seiner Zeit voraus, wie Atzmüller betont: „Wir hatten in Niederösterreich den ersten Wachkomapatienten zur Pflege und eröffneten vor 20 Jahren das erste Hospiz bundesweit.“ Mit Innovation und ständigem Wandel blieb das Team seiner Vorreiterrolle und seinem Qualitätsanspruch treu. Dazu gratulierte auch VP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Uns geht es um die bestmögliche Betreuung und man merkt sofort, dass sich die Leute hier zuhause fühlen.“ Als „Trendsetter“ bezeichnet Otto Huber, der Leiter der Gruppe „Gesundheit und Soziales“, das PBZ Melk: „Vieles, was in Melk begonnen hat, wird inzwischen in ganz Niederösterreich umgesetzt.“