Folgt man der Abt-Karl- Straße, am Löwenpark und Autohaus Senker vorbei, landet man bei der Bäckerei Teufner. Links davon geht es zum Mühlweg, rechts zur Jakobstraße. Und geradeaus?

Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Sackgasse oder verwilderte, enge Straßen, die wohl irgendwann zu den Quarzwerken führen. Hinter Dickicht und hoch gewachsenen Föhren befindet sich aber noch eine Melker Wohnstraße. „Jeder glaubt, die Stadt hört bei der Bäckerei auf. Viele wissen gar nicht, dass es den Sandweg gibt“, erzählt ein Anrainer (Name der Redaktion bekannt).

Er meldete sich in der NÖN-Redaktion, um seinem Ärger Luft zu machen. Seit Jahren soll sich nämlich die Gemeinde um diesen Stadtteil nicht kümmern. „Hin und wieder kommt jemand und mäht die Böschung. Da stehen die Brennnesseln aber ohnehin schon extrem hoch. Wir sagen immer, wir wohnen im Melker Dschungel.“ Es geht ihm aber nicht um die Optik des Sandwegs. Die Bewohner orten aufgrund der in die Jahre gekommenen Straße Gefahr in Verzug.

Anrainer kitten Risse in der Straße selbst

Rund sechs Häuser befinden sich auf dem etwas höher gelegenen Sandweg. Vor zwei Wochen brannte eines völlig aus. Die Feuerwehr hatte ihre liebe Not, zum Einsatzort zu kommen. Denn die Böschung ist nur für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen zugelassen. „Die Straße hat Risse und bröckelt ab. Wir Bewohner versuchen, sie selbst zu kitten, so gut es geht. Auch wenn das eigentlich die Aufgabe der Gemeinde ist“, erläutert er.

Oftmals suchten die Bewohner den Kontakt zu Alt-Bürgermeister Thomas Widrich. „Da hieß es immer nur, dass der Sandweg im Zuge der Arbeiten an der Abt-Karl-Straße gemacht wird. Passiert ist nie etwas.“

Der neue VP-Stadtchef Patrick Strobl verspricht, sich vor Ort ein Bild zu machen: „Ich kenne den Sandweg nicht genug, um das jetzt beurteilen zu können. Ich werde mir das ansehen.“ Wie es um die Straße steht, ist schon Gegenstand von Ermittlungen. „Nach dem Brandeinsatz wurde ein Gutachten angesetzt“, betont Strobl, sich der Sache anzunehmen.