Internationale Barocktage trauern um Gründer Helmut Pilss

Helmut Pilss wurde in eine Musikerfamilie geboren und studierte nach seiner Matura am Stiftsgymnasium Melk Fagott und Gesang. 1956 begann die Zusammenarbeit mit dem von ihn verehrten Musikpädagogen Ferdinand Großmann in dem von diesem gegründeten Akademie-Kammerchor. 1959 wurde Helmut Pilss Mitglied im Wiener Staatsopernchor. Als Vorstand der von Clemens Krauss gegründeten Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor wurde Helmut Pilss zu einem leidenschaftlichen Förderer und Manager herausragender Vokalformationen und initiierte neben neuen Konzertzyklen auch Aufnahmen u. a. mit Dirigenten wie Claudio Abado, Leonard Bernstein und Carlo Maria Giulini. 1976 wurde ihm der Beruftstitel „Professor“ verliehen.

1979 kehrte er neben seiner Tätigkeit an der Wiener Staatsoper nach Melk zurück.

Zu Beginn der Restaurierungstätigkeiten am Stift Melk gründete er die "Melker Pfingstkonzerte", welche er als Intendant von 1979 bis 2011 leitete. Ab 1991, nun als "Internationale Barocktage Stift Melk" bezeichnet, gab er dem Festival mit der Pflege der Alten Musik eine prägende und charakteristische Richtung. Selbst Pionier, holte er die großen Erneuerer und Begründer der historischen Aufführungspraxis nach Melk. Mit großen Künstlerpersönlichkeiten wie René Clemencic, Ton Koopman, Philippe Herreweghe, Gustav Leonhardt und Nuria Rial formte er diese Konzertreihe zu einem weltweit herausragenden Barockfestival. Gleichzeitig bot er jungen Künstler*innen eine Bühne, manche Karriere nahm hier ihren Ausgangspunkt. So spielte u. a. Il Giardiono Armonico sein erstes Konzert außerhalb Italiens in Melk.

Mit der Gründung des Johann Heinrich Schmelzer Wettbewerbes, der alle drei Jahre junge Taltente aus aller Welt versammelt, begann die nachhaltige Förderung junger Künstler*innen sowie von Nachwuchsensembles.

"Helmut Pilss war im wahrsten Sinne des Wortes ein Pionier: Er erkannte früh die Kraft eines themenspezifischen Festivals, brachte Künstler*innen von Weltformat in das Kulturerbe Stift Melk, setzte auf die Zusammenarbeit mit verschiedensten Medien und etablierte die Barocktage so als unverwechselbares und einzigartiges internationales Festival. Wir trauern nicht nur um einen väterlichen Freund, sondern vor allem um einen neugierigen, aufgeschlossenen Menschen, der die niederösterreichische Kulturlandschaft weit über die Grenzen hinaus geprägt hat.", so der künstlerische Leiter der Internationalen Barocktage Stift Melk, KS Michael Schade.

