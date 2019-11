Während sich die Hauptsaison im Tourismus langsam dem Ende zuneigt, investiert das Stift Melk weiter in den Tourismus. Nach dem erfolgten Umbau am großen Stiftsparkplatz samt Installierung einer Liftanlage wird in der zweiten Bauphase das nächste Großprojekt am Besucherparkplatz gestartet.

Bis Dezember sollen neue Busbuchten entstehen, die ein sicheres Aus- und Einsteigen der Gäste in die Reisebusse ermöglichen. Aufgrund einer Vielzahl von gefährlichen Situationen erfolgt auch eine Umgestaltung für den Zugang zu den Busparkplätzen und den Bereich vor der Liftanlage. „Eine Umgestaltung ist dringend notwendig“, betont Baudirektor Gottfried Fuchs.

In den Weihnachtsferien wagen die Stifts-Verantwortlichen den Versuch, das Stift zwischen 25. Dezember und 1. Jänner auch ohne Führung besuchen zu können. Eine Besichtigung mit Führung war bereits bisher möglich. „Die zunehmenden Besucherzahlen von Individualtouristen in den Wintermonaten, speziell im Dezember, haben uns zu diesem Versuch ermutigt. Wir sind eines der wenigen Ausflugsziele in der Wachau, die diesen Versuch wagen“, erklärt Pater Martin Rothender.