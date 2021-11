Visionär Alt-Abt Burkhard Ellegast feierte 90. Geburtstag

Der Altabt des Stiftes Melk mag körperlich schwächer geworden sein, die Kraft, die von ihm ausgeht, ist aber immer noch spürbar. „This man has power!“ bestätigte auch Prior Pater Jakob Deibl in seiner Predigt, der eine Anekdote von einem Besuch Burkhard Ellegasts in St. Johns (USA) erzählte; er zitierte damit einen Feuerwehrmann inmitten eines heftigen Sturms, den der Jubilar als leichten Wind bezeichnete.

Burkhard Ellegast war immer ein großer Visionär, ein Vorbild, ein Ermutiger. Mit starkem Willen und viel Kraft konnte er seine Träume, denen er zielstrebig gefolgt ist, realisieren. Er war Initiator der zwanzig Jahre dauernden umfassenden Renovierung und Bestandssicherung der Stiftskirche und der gesamten Klosteranlage, viele Innovationen sind ihm zu verdanken. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer und Abt beschäftigte er sich Jahrzehnte mit der Erforschung der Geschichte des Stiftes Melk, besonders mit der Baugeschichte der Stiftskirche. Er öffnete das Haus im Geiste des Zweiten Vatikanums.

„Mich wundert, dass ich durchgehalten habe!“ schmunzelt Burkhard Ellegast und sagt: „Es ist ein Geschenk, dass ich 90 geworden bin. Schon als junger Mensch hatte ich Magenprobleme, mein Vater verstarb jung an Magenkrebs und ich dachte, dass auch ich keine 50 Jahre werde!“

Mach es anders. Der flammende Appell war auch für ihn persönlich wegweisend; stets hat er die Grenzen neu ausgelotet, nach Lösungen gesucht. Der Grundsatz begleitet ihn bis heute, wie Abt Burkhard erzählt: „Jetzt muss ich anders leben, notwendigerweise. Gerne würde ich herummarschieren, gerne würde ich wie früher in der Seelsorge tätig sein. Das Alter zeigt mir Grenzen auf, aber man lebt durch Ereignisse, die waren!“

Sein Geburtstag wurde mit einer Festmesse in der Stiftskirche Melk gefeiert, die von Abt Georg Wilfinger im Beisein von Abt Berthold Heigl (Stift Seitenstetten) und Pater Ludwig Wenzl zelebriert wurde. Autor Andreas Salcher, der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner, enge Begleiter und Freund sowie der Konvent freuten sich mit dem Geburtstagskind. Coronabedingt wurde auf eine Agape verzichtet, die Gratulationen erfolgten kontaktlos im Vorbeigehen.

Gelebte Gastfreundschaft – von Angesicht zu Angesicht

Die menschliche und theologische Bedeutung der Gastfreundschaft war Abt Burkhard immer sehr wichtig: Wie sehr bemühte er sich, dass das Stift Melk, zu einem offenen, gastfreundlichen Ort werden konnte! Er hat sich dafür eingesetzt, dass in der Schule auch Mädchen aufgenommen wurden, er hat das Austauschprogrammes mit St. John’s in den USA unterstützt, er hat vielen unterschiedlichen Personen und Gruppen vorgelebt, was Gastfreundschaft heißt. Abt Burkhard konnte aus dem Evangelium das Leben deuten und das Evangelium durch das Leben fern jeder Moralisierung verständlich machen.

Gerade für die Menschen in ihren Situationen da zu sein, erachtete er als seine Aufgabe. Trotz aufregender Situationen und Momenten, die es in seinem Leben und während seiner Amtszeit als Abt sicher genug gab, streicht er die Begegnungen mit den Menschen von Angesicht zu Angesicht, das „mitten unter den Menschen sein“ als wertvoll und bereichernd heraus. Er ist ihnen stets mit einer Haltung des Zutrauens begegnet: „Sag nicht, das kann ich nicht; sag, das kann ich noch nicht.“

Abt Burkhard war in seiner aktiven Zeit ein begnadeter Prediger, besonders im Alter wiederholte er gerne „Wir alle sind Menschen, von der Geburt bis zum Tod. Wir leben unser Leben als die konkreten Menschen, die wir sind.“ Er betonte damit das Wesentliche, denn der Satz bringt wunderschön auf den Punkt, was Abt Burkhard auszeichnet, seine Beliebtheit erklärt. Stets nahm er die Menschen an, wie sie sind.

Ein ausführliches Interview mit dem Jubilar lesen Sie in der kommenden Melker NÖN und im E-Paper.