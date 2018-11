Der September 2019 läutet eine neue Ära in den Klassenräumen des Stiftsgymnasiums ein. Über zwei Jahre lang verfolgten Direktor Anton Eder und sein Lehrer-Team eine Vision: im Rahmen der Schulausbildung verstärkt auf die individuellen Interessen und Begabungen der Jugendlichen einzugehen.

„Die neue Reifeprüfung bringt zudem eine wesentliche Veränderung für den Schulalltag. Also setzten wir bei den Wahlmodulen an“, erklärt Eder gegenüber der NÖN. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über 100 Kurse stehen den Gymnasiasten ab der zehnten Schulstufe zur Auswahl. Diese finden geblockt pro Semester statt. „Weil es wenig Sinn hat, ein Fach nur einmal in der Woche zu halten. So kann man viel mehr in die Tiefe gehen“, meint Eder.

Neben den klassischen Themenkomplexen wie etwa Naturwissenschaften, Sprachen oder humanistische Bildung stehen auch separate Kurse zur Vorbereitung der vorwissenschaftlichen Arbeit, Sprachzertifikate oder diverse Aufnahmetests von Universitäten zur Auswahl.

„Die Interessen der Schüler verlaufen ja nicht geradlinig. Mit diesem Katalog wollen wir ihnen die Chance geben, in so viele Bereiche wie möglich zu schnuppern“, zeigt sich der Direktor stolz auf das neue Modell.