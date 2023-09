Stift Melk: „Eine Nacht wie im Märchen“ erwartet Gäste beim Maturaball

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, dieses Wochenende ist es soweit: Am Samstag, 16. September verwandelt sich das Stift Melk in einen Ballsaal. Unter dem Motto „Once upon a time – eine Nacht wie im Märchen“ findet der 49. Maturaball statt.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, um 20.30 Uhr geht's dann offiziell los. Die Schülerinnen und Schüler werden – so ist es Tradition – mit einer Polonaise die Ballnacht eröffnen. Für die Musik sorgt die RK Band. Wichtige Info für die Besucherinnen und Besucher: Es gibt keine Abendkasse.