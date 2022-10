Golfclub Maria Taferl: Klagewelle folgt Austrittsflut

Eine wahre Austrittsflut an Mitgliedern führt beim Golfclub Maria Taferl jetzt zu einer Anzeigenflut. Dabei geht es um die Vorwürfe von Veruntreuung, Verleumdung und Diebstahl. Aber der Reihe nach: Was war passiert, und warum kehren Dutzende Vereinsmitglieder, die rund 1.000 Euro Mitgliedsbeitrag jährlich bezahlen, dem Verein auf einen Schlag den Rücken?

Den Fall ins Rollen brachte Golfclub-Obmann Dusan Mihels. Er erstattete vergangene Woche bei der Polizeiinspektion Pöchlarn Anzeige gegen mehrere Vereinsmitglieder − dies bestätigte auch die Landespolizeidirektion − und informierte in der Folge die NÖN über die Vorfälle im Club. So sollen Vereinsmitglieder die Vereinskasse an sich genommen und Mannschaftsgewand entwendet haben. Auch Sponsorengelder sollen auf private Konten und nicht zum Verein geflossen sein. „Ich habe eine Veruntreuungsklage eingebracht. Diese Mitglieder wollen den Golfclub ruinieren und erzählen überall, wir gehen in Konkurs. Das ist kreditschädigend“, meint Mihels. Gegenüber der NÖN spricht er von zumindest 19 Mitgliedern, die austreten. „Wir haben noch über 600 Mitglieder. Ich habe damals den Klub gerettet und mit Millionenbeiträgen aufgebaut, ich lasse mir das nicht kaputtmachen“, meint Mihels.

Sofortiges Platzverbot für ausgetretene Mitglieder

Ein Blick auf die Vereinsstruktur lässt Zweifel an Mihels Aussagen aufkommen. So gibt es etwa 90 Vollmitglieder, die jährlich einen Beitrag von 1.000 Euro bezahlen. Davon sollen laut ausgetretenen Mitgliedern rund 70 Personen den Verein verlassen. Daneben gibt es Mitglieder, die 300 Euro bezahlen − eine Mitgliedschaft, die eine Handicapverwaltung ist, ein Spielrecht besteht nur gegen weitere Bezahlung.

Die NÖN hörte sich auch bei − mittlerweile ehemaligen − Mitgliedern des Clubs um. Diesen wurde nach Kündigung ihrer Vereinsmitgliedschaft per sofort Platzverbot ausgesprochen − obwohl laut Statut eine Erlaubnis bis Ende des Jahres besteht. Die Vorwürfe der Mitglieder gegen Mihels decken sich: Sie sprechen von gravierenden infrastrukturellen Problemen, keinem Mitspracherecht für Vereinsmitglieder sowie dem Nicht-Einhalten von Statuten sowie dem Nicht-Abhalten von Mitgliederversammlungen. Eine Versammlung soll es jetzt aber geben: allerdings erst Ende Oktober und da nur für Mitglieder für das Jahr 2023(!). Mihels erklärt die Verzögerungen bei der Mitgliederversammlung mit der Covidpandemie. Die angesprochenen Infrastrukturprobleme schiebt Mihels auf die, in diesem Jahr, starken Regenfälle: „Wir hatten noch nie so viel Regen und daher stand der Platz permanent unter Wasser, was zu tageweisen Sperren führte. Natürlich macht das kein Mitglied glücklich, auch uns nicht, da Einnahmen fehlen.“

Und warum kam es zum Platzverbot? „Ich habe als Obmann die Pflicht, Ruhe in den Verein zu bringen. Es ist kontraproduktiv, vereinsschädigende Personen auf den Platz zu lassen und unter den bestehenden Mitgliedern Unruhe zu stiften“, betont Mihels.

Probleme soll es in der Vergangenheit auch mit der Gemeinde Maria Taferl gegeben haben. Bürgermeister Heinrich Strondl (ÖVP) will sich in das Kapitel „Golfclub“ nicht einmischen: „Ich habe keine Probleme mit Dusan. Einmal hat er sich Diesel ausgeliehen und die Rechnung auch prompt bezahlt.“ Zahlungsprobleme dementierte auch Mihels: „Seit ich Obmann im Jahr 2016 geworden bin, waren wir nie in der Verlustzone und haben ausgeglichen oder positiv bilanziert.“

