Die Pöggstaller Gemeindepolitik kommt nicht zur Ruhe: Bereits im Frühjahr forderte die VP-nahe Liste „Gemeinsam Leben“ die Einhaltung der Koalitionsvereinbarung und den Rücktritt von VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer.

VP-nahe Liste hätte Vorschlagsrecht für neuen Ortschef

Zur Erinnerung: Nach dem Wahldebakel der ÖVP – die Partei verlor mehr als 16 Prozent bei der Gemeinderatswahl 2015 – war die Bürgermeister-Partei auf einen Partner angewiesen, um die Herausforderungen der gemeinsamen Landesausstellung 2017 zu meistern.

Bereits wenige Tage nach der Wahl soll sich die Landesregierung eingeschalten und die Forderung ausgesprochen haben, rasch eine tragfähige Gemeindeführung zu bilden. Andernfalls drohe der Verlust der Landesausstellung nach Gmünd.

VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer will weiterhin für die Gemeinde arbeiten. | Gleiß

In einer gemeinsamen Vereinbarung, im Beisein von VP-Landtagsabgeordnetem Karl Moser, vereinbarten ÖVP und „Gemeinsam Leben“ unter anderem auch, dass Straßhofer im ersten Halbjahr 2018 ihren Rücktritt anbieten sollte. Danach hätte die VP-nahe Liste das Vorschlagsrecht für den neuen Ortschef, der den zweiten Teil der Legislaturperiode bestreitet.

Kurz gesagt: Ab Juli 2018 sollte das Bürgermeister-Amt der jetzige Vizebürgermeister Anton Eder („Gemeinsam Leben“) übernehmen. Zudem sollte ab 2020 als gemeinsame Liste die Wahl bestritten werden.

Bereits im Frühjahr wies Eder auf diesen Umstand hin und erinnerte Straßhofer an die schriftlichen Vereinbarungen. Diese hielt sich allerdings nicht daran. Begründung laut Straßhofer: Es wurde mit „Gemeinsam Leben“ vereinbart, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, es daher von ihr keinen Rücktritt geben würde.

Vergangene Woche ging Eder erneut mit einem Schreiben in die Öffentlichkeit und machte dabei abermals die Vereinbarung öffentlich. „Uns ist wichtig, dass die Bevölkerung sieht, wer sich an Vereinbarungen hält und wer nicht“, erklärt Eder. Dem Vizebürgermeister ist es dabei aber auch wichtig zu betonen, dass es nicht um Posten gehe: „Wir haben tolle Ideen für die Bevölkerung und wollen arbeiten. Die ÖVP hält sich aber nicht an unsere Vereinbarung, die das Papier nicht wert ist, worauf sie steht.“

„Gemeinsam Leben“ pocht auf Vertragstreue

Er verweist auch darauf, dass sich Menschen im gemeinsamen Zusammenleben an Vereinbarungen halten müssen. „Was ist das Wort einer Bürgermeisterin noch wert? Ich vermisse Vertragstreue und Handschlagsqualität“, ärgert sich Eder, der die ÖVP in die Pflicht nimmt. So beklagt Eder auch, dass von offiziellen Veranstaltungen meist nur ÖVP-Funktionäre informiert werden, tatsächlich an Projekten mitarbeitende Gemeinderäte aber nicht eingeladen seien.

Vizebürgermeister Anton Eder vermisst Handschlagsqualität. | Gemeinde Pöggstall

Erzürnt ist Eder aber auch über Aussagen von einzelnen VP-Mandataren. „Wenn mir jemand sagt, diese Vereinbarung ist nicht gültig, weil sie in einer Notsituation entstand, kann ich nur staunen. Wir haben niemanden genötigt, nur unsere Hand zur Zusammenarbeit ausgestreckt“, meint Eder.

Durch die aktuelle Situation ist für ihn auch eine gemeinsame Kandidatur bei der Wahl 2020 kein Thema mehr: „Unser politisches Verständnis ist getragen von gegenseitigem Respekt und vor allem von glaubwürdiger Zusammenarbeit. Eigenschaften, die wir aktuell bei einigen Gemeinderäten der ÖVP vermissen.“

Sichtlich verärgert über das neuerliche Schreiben zeigt sich VP-Bürgermeisterin Straßhofer. „Wir sollten nicht immer Altes wiederholen, sondern lieber für die Gemeinde bis zur Wahl intensiv arbeiten“, meint Straßhofer. Sie betont auch, dass es im ersten Halbjahr Gespräche mit „Gemeinsam Leben“ gegeben hat und dort bereits eine Lösung gefunden wurde: „In einem Gespräch wurde vereinbart, die gemeinsame Koalitionsvereinbarung aufzuheben und die Lage in der Gemeindezeitung für die Bürger darzustellen.“

Als unwahr bezeichnet hingegen Eder die Darstellung von Straßhofer. Laut ihm hätte es zwar einen Artikel für die Gemeindezeitung geben sollen, allerdings: „Unser Teil wurde einfach weggelassen. Das kann ich auch belegen.“

Der Rücktritt ist für Straßhofer nach wie vor kein Thema. „Ich will noch so viel für die Bürger bewegen. Ich will auch jetzt noch keinen Wahlkampf eröffnen.“