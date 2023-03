Streunerproblem in Ybbs: Keine Plage, aber Problem

Es war ein gut gemeinter Hinweis einer Ybbserin, die gemeinsam mit anderen in der Kirchengasse Streunerkatzen betreut. Auf Facebook ärgerte sie sich darüber, dass immer öfter das für die Streuner bereitgestellte Katzenfutter gestohlen wird.

Bereits seit Jahren sorgen wild lebende Katzen in der Stadt für Schlagzeilen − im Jahr 2018 war gar von einer Katzenplage die Rede. Tierliebhaber und Vereine versuchten, das Problem in den Griff zu bekommen, im Rahmen des Kastrationsprogramms für Katzen des Landes Niederösterreichs wurden die Tiere kastriert. 2021 warnte Bürgermeisterin Ulrike Schachner in der NÖN davor, die Katzen zu füttern. Denn wer Streunerkatzen füttert, fördert damit – wenn auch ungewollt – ihre weitere Vermehrung. Schachner verwies auf das Kastrationsprogramm des Landes NÖ, um die Situation in den Griff zu bekommen.

Angesprochen auf die aktuelle Situation ersucht Schachner, streunende Katzen umgehend bei der Stadtgemeinde Ybbs zu melden. „Das vom Land geförderte Kastrations- und Registrierungsprogramm für Streunerkatzen wurde für 2023 verlängert, dies kann bei Bedarf jederzeit in Anspruch genommen werden“, betont Schachner. Im Fall des gestohlenen Katzenfutters will die Stadtchefin das persönliche Gespräch mit den Betroffenen suchen.

