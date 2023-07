Melker im Vorstand der JUNOS

Vergangenes Wochenende haben die JUNOS Studierenden unter dem Motto „Dare to change“ ihre 17. Mitgliederversammlung abgehalten. Dabei wurde auch ein neuer Bundesvorstand gewählt. Mit dabei der 21-jährige Melker Simon Kern. Er wird in der neuen Vorstandsperiode als Bundesvorstandsmitglied für Programmatik tätig sein. „Es ist an der Zeit, dass unsere Universitäten endlich im 21. Jahrhundert ankommen und den Weg der Digitalisierung konsequent beschreiten. Wir setzen uns dafür ein, dass das Studium eine wahre Vorbereitung auf das zukünftige Leben der Studierenden darstellt und ihre individuellen Stärken gezielt fördert. Denn nur so können sie ein freies und selbstbestimmtes Leben führen, das sie erfüllt und ihre Potenziale voll entfaltet”, erklärt Kern, der an der Paris Lodron Universität Salzburg studiert.