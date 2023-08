Grabungen zum Fall Maria O. abgeschlossen: Keine relevanten Funde

Auch der vierte Versuch scheiterte: Von Dienstag bis Donnerstag durchsuchte das Landeskriminalamt Niederösterreich und der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Liegenschaft in Neumarkt nach Überresten von Maria O. Die Frau verschwand in den 80er-Jahren spurlos - im Raum steht, dass sie damals von ihrem damaligen Lebensgefährten umgebracht wurde. Die Suchaktion diese Woche war bereits die vierte, die in Zusammenhang mit diesem „Cold Case“ durchgeführt wurde. "Es wurden keine relevanten Gegenstände gefunden", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf APA-Anfrage.

Dass die Grabungen abgeschlossen wurden, heißt aber nicht, dass der Fall zu den Akten gelegt wird. Laut Angaben der Polizei seien weitere Ermittlungen und Untersuchungen im Gange. Gegen den mutmaßlichen Täter, der sich derzeit aufgrund von mehrerer brutaler Sexualdelikte in Strafhaft befindet, wird wegen Mordverdacht ermittelt.