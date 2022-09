Verzweifelte Suche nach Wallaby "Jumpy" in Kilb

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit vergangener Woche versucht Florian Weninger, das Wallaby „Jumpy“ zu finden, nachdem es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit seinem Genossen „Springie“ verschwunden ist. „Am Dienstagabend haben wir beide noch gesehen, wir wissen nicht, wie es entwischen konnte“, sagt der Besitzer.

Das erste Tier konnte bereits nach wenigen Tagen in der Tischlerei Emsenhuber in Auersdorf eingefangen werden. Zum Glück der Suchenden hüpfte es in eine Einfahrt und konnte dort umstellt werden. Von „Jumpy“ fehlt jedoch aktuell jede Spur. „Das letzte Mal wurde es in Schlögelsbach am Donnerstag in einem Maisfeld gesichtet“, berichtet Weninger.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.