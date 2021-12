"Bauer sucht Frau": Wer geht, wer bleibt?

Mit den Sektflöten im Whirlpool, danach auf zum „Festl“ am Sportplatz: Johannes ließ gleich zum Start seiner Hofwoche nichts anbrennen. „Ich wollte die drei Herren ja so gut wie möglich kennenlernen“, schmunzelt der 25-Jährige aus dem Südlichen Waldviertel. Johannes sucht via der ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ seinen Traummann. Jeden Mittwoch können Fans sein Liebesabenteuer verfolgen – diese Woche endet es allerdings bereits für einen seiner drei Bewerber.

„Diese Entscheidung zu fällen, war total schwierig. Alle drei waren mir sehr sympathisch“, sagt Johannes. Um seine Hofherren so gut wie möglich in der kurzen Zeit kennenzulernen, ließ er sich einiges einfallen: Eben den Sprung in den Pool und das Feiern am Sportplatz – letzteres erwies sich aber als keine gute Entscheidungshilfe. „Mike, Dominik und Stefan haben alle eine gute Figur gemacht. Aber meine Freunde haben sie sich natürlich gleich geschnappt und ausgefratschelt. Je nachdem, wer mit wem gesprochen hatte, gab es dann Empfehlungen“, erinnert er sich zurück.

In der Folge diese Woche – bevor Johannes einen der Herren nach Hause schicken muss – versuchen die drei ihr Glück Hoch zu Ross. „Runterg‘haut hat‘s zum Glück niemanden, aber es war schon das ein oder andere Hoppala beim Reitparcours dabei“, will der Pferdebauer nicht zu viel verraten.