Donauuferbahn: Befürworter abgeblitzt

Seit langem ist die Donauuferbahn ein Zankapfel zwischen Gegnern und Befürwortern. Während die fünf Gemeinden Marbach, Klein-Pöchlarn, Leiben, Persenbeug-Gottsdorf und Hofamt Priel gegen eine Reaktivierung der aufgelassenen Bahnstrecke sind, kämpfen Initiativen rund um Christa Kranzl nach wie vor für eine Neuerrichtung der aufgelassenen Strecke (die NÖN berichtete).

Im März diesen Jahres eskalierte die Situation, als Befürworter der Donauuferbahn den Volksanwalt zu Hilfe riefen und samt medienwirksamer Demonstration ihre Sicht der Dinge einem ORF-Kamerateam darlegten. Die Volksanwaltschaft orderte daraufhin sämtliche Unterlagen aus dem Büro der Landesregierung, um eine umfassende Prüfung einzuleiten. Das Ergebnis liegt nun vor: „Das amtswegige Prüfverfahren der Volksanwaltschaft ist abgeschlossen. Es hat ergeben, dass die Bescheide des Landeshauptmannes beziehungsweise der Landeshauptfrau betreffend der Einstellung des Eisenbahnbetriebs gesetzeskonform erfolgt sind“, erläutert der Mediensprecher von Volksanwalt Achitz, Florian Kräftner, gegenüber der NÖN. Die Bahngegner sehen sich durch das Ergebnis bestätigt: „Eine Wiedererrichtung würde Unsummen verschlingen“, erklärt der Bürgermeister von Hofamt Priel, Friedrich Buchberger (ÖVP).

Bahnbefürworter wollen nicht aufgeben

Christa Kranzl hingegen will das so nicht hinnehmen: „Wir haben um einen neuerlichen Termin bei der Volksanwaltschaft angesucht, um das Zustandekommen dieser Entscheidung zu hinterfragen.“ Kranzl kritisiert etwa das Fehlen einer Bedarfsprüfung. „Wir halten auch die Entscheidung an sich für falsch und werden alles daran setzen, dies auch zu beweisen“ erklärt Kranzl weiter. Man darf gespannt sein, ob es tatsächlich zu einer Lösung kommt ...

