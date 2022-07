Donauuferbahn-Befürworter üben Kritik an den Grünen

Werbung

„Warum muss man einer langjährigen Bewegung de facto in den Rücken fallen?“ „Bitte überlege, wo du stehst“: Es sind drastische Worte, die da an Grünen-Chefin Helga Krismer gerichtet werden. Sie stammen von Josef Baum, Obmann Verkehrs- und Regionalforum Waldviertel, Marbachs ehemaligem SPÖ-Bürgermeister Anton Gruber, Wolfgang Hnat, Obmann der Initiative „Restart Wien-Krems- Linz“ und Helmut Paul Wallner, Emmersdorfs Vize (Bürgerliste „Blume“).

In einem offenen Brief kritisieren sie Krismers Position zum möglichen Förderband, das Schotter von einem Donauufer zum anderen bringen soll. Bei einem Lokalaugenschein habe sie das Projekt als „kreativen Ansatz“ bezeichnet, sie sei nicht abgeneigt. Ein Affront für die Bahn-Befürworter: Schließlich spreche sich Krismer mit dem Schotterband auch für Bodenversiegelung und „Landschaftsverschandelung“ aus. Zudem orten sie einen Sinneswandel: Krismer habe sich zuvor immer für die Reaktivierung der Donauuferbahn ausgesprochen, 2019 sogar noch mit der heutigen Umweltministerin Leonore Gewessler bei den ehemaligen Gleisen der Trasse für ein Pressefoto im Wahlkampf ablichten lassen.

„Umgefallen“, wie man so schön sagt, sei sie bestimmt nicht, betont Krismer hingegen. „Die mir in Bezug auf die Donauuferbahn vorgeworfene Wende gibt es nicht. Das hat sich mit meinem Besuch beim Unternehmen Loja auch nicht geändert“, hält die Landessprecherin dagegen.

Appell an Umweltministerin Leonore Gewessler

Schließlich seien es die Grünen, die seit Jahren für diese Bahn kämpfen, aber: „Fakt ist, die Bahninfrastruktur ist teilweise nicht mehr vorhanden und der Rückhalt (abgesehen von der Stadt Krems) aus der Region und vom Land (ÖVP) nicht gegeben.“ Niederösterreich brauche „dringender denn je“ die Konzepte zur Wiederinbetriebnahme der Regionalbahnstrecken. Aber: „Wenn die ÖVP keine Donauuferbahn in nächster Zukunft möchte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Region auch nicht, dann braucht es eine andere Lösung.“ Für sie gebe es in dieser Frage kein entweder oder – beide Projekte seien möglich, insofern die Behörde grünes Licht gibt.

Die Bahnbefürworter adressierten den Brief auch an Grünen-Umweltministerin Leonore Gewessler. Sie fordern ihre Unterstützung im Kampf um die Bahn „Lassen wir den Lokalaugenschein von 2019 nicht zu einem Wahlkampfgag verkommen“, schreiben sie, das Foto im Anhang. Auf NÖN-Anfrage betonte man seitens des Umweltministeriums immer wieder, dass das Land NÖ im Besitz der aufgelassenen Bahn ist – und demnach auch zuständig. Eine abermalige Anfrage blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.