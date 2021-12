Donauuferbahn: Vier von fünf sagen „Nein“

Auf den Hoffnungsschimmer folgt ein politisches Signal in die andere Richtung: Nachdem die Parlamentsfraktionen gegenüber Christa Kranzl angaben, eine Studie zur Wiederbelebung aller stillgelegten Nebenbahnen in Österreich in Auftrag zu geben, stiegen fünf Bürgermeister auf die Barrikaden. Per Resolution wollen sie das Thema Donauuferbahn beenden. So stimmten die Mandatare in den Gemeinderatssitzungen ab.

Hofamt Priel

In der vergangenen Gemeinderatssitzung hielt die SPÖ ein Plädoyer für die Wiederinstandsetzung der Donauuferbahn. Bei der anschließenden Abstimmung stimmten vier SPÖ-Mandatare gegen die Resolution, einer enthielt sich der Stimme. Die Argumente von SPÖ-Chef und ÖBB-Mitarbeiter Franz Eder in Hinblick auf den Klimawandel will Bürgermeister Friedrich Buchberger (ÖVP) aber nicht gelten lassen: „Wir sind in wenigen Minuten bei der Westbahn und haben dort eine Hochleistungsstrecke.“ Er erinnert auch daran, dass die Gemeinden bereits Investitionen in Millionenhöhe getätigt haben. Wie alle anderen Bürgermeister entlang der Donauuferbahn erhielt auch Buchberger etliche Schreiben von Bahnbefürwortern. „Das sind alles Personen, die nicht aus der Region sind. Bei mir im Ort hat sich keiner gemeldet, der die Bahn braucht“, sagt Buchberger.

Persenbeug-Gottsdorf

Es war klar, dass Christa Kranzl, Listen-Obfrau und Teil der Initiative „Donauuferbahn jetzt“, bei der Gemeinderatssitzung alles daran setzen wird, die Resolution der Bürgermeister zu verhindern. Sie holte aus, rief die Geschichte der Bahn in Erinnerung, verwies auf die positiven Aspekte, die eine Revitalisierung mit sich bringen würden. Mit ihr diskutieren wollte aber niemand: Sichtlich genervt von der Thematik meldeten sich nur wenige seitens der ÖVP und SPÖ zu Wort. SPÖ-Ortschef Gerhard Leeb betonte, dass man „aufgrund der immer wiederkehrenden Diskussion um die Donauuferbahn keine Planungssicherheit“ in den Gemeinden habe. Für ÖVP-Fraktionschef Roman Schinnerl sei der öffentliche Verkehr ein wichtiges Thema für die Zukunft – „aber nicht über die Donauuferbahn. Uns war allen leid, als sie aufgelassen wurde, aber es reicht.“ Das Votum fiel eindeutig aus: Nur die Bürgerlisten-Mandatare stimmten gegen die Resolution, die SPÖ und die ÖVP dafür. „Ich bin ehrlich schockiert“, sagt Kranzl. „Jetzt, wo sich eine Chance auftut, stehen fünf Bürgermeister auf und sagen ‚Nein‘. Sie tun so, als ob ihnen die Gemeinde gehört.“ Die Begründung seitens der Ortschefs könne sie nicht nachvollziehen: Die NÖVOG habe ganz klar mit den Verkaufsverträgen der Gründe Vorsorge getroffen, dass eine Bahn wieder errichtet werden kann. „Das haben auch alle Grundkäufer mit ihrer Unterschrift bestätigt.“ Und sie bleibt dabei, sie kämpft weiter. „Wir bleiben mit den Verkehrssprechern in Verbindung und werden an die Bevölkerung herantreten. Wir verfehlen in so großem Maße die Klimaziele, wir haben eine Verpflichtung. Als Gemeindemandatar hat man auch die Aufgabe, über den Tellerrand zu schauen.“

Marbach

„Der letzte Zug ist 2012 auf der Donauuferbahn gefahren. Die Resolution soll ein Signal sein: Wir wollen das Thema beenden“, sagt ÖVP-Bürgermeister Peter Grafeneder gegenüber der NÖN. Das Votum fiel mit zehn zu sieben Stimmen seitens ÖVP und FPÖ für die Resolution aus. Die SPÖ stimmte dagegen.

Klein-Pöchlarn

Einstimmig war der Beschluss für die Resolution in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Klein-Pöchlarn. „Wir haben die Donauuferbahn zu Grabe getragen. Bei uns im Ort gibt es beinahe niemanden, der für die Wiederinbetriebnahme der Donauuferbahn ist“, betont SPÖ-Bürgermeister Johannes Weiß. Ähnlich wie Buchberger verweist auch er an die nahe Westbahnstrecke: „Es gibt bei uns kein Nahverkehrsproblem. Wir sind in wenigen Minuten an der Westbahn.“ Mittlerweile sind in der Gemeinde auch alle ehemaligen Bahngründe verkauft.

Leiben

In der Marktgemeinde steht der Gemeinderatsbeschluss zur Resolution noch aus. „Wir werden das Thema in der ersten Sitzung 2022 behandeln“, verweist SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz darauf, dass diese im Frühjahr über die Bühne gehen werde. Es gibt aber eine klare Tendenz, wie die Abstimmung ausgehen wird: Die SPÖ hält mit elf der 19 Mandate die Mehrheit – und Schwarz hat eine eindeutige Meinung zu den Reaktivierungsplänen: „Es ist zu spät. Es gab vor der Auflassung Proteste, aber man muss das Ende akzeptieren.“ „Wünschenswert“ fände sie indes die Revitalisierung des noch erhaltenen Abschnitts der historischen Trasse zum Bahnhof in Weiten egg. Die Haltestelle befindet sich im Besitz der NÖVOG – und der Streckenabschnitt Emmersdorf bis Weitenegg wird für betriebliche Fahrten genutzt. Der Bahnhof fungiert als Lagerfläche. „Eine touristische Nutzung wäre für uns durchaus interessant“, sagt sie. Seitens der NÖVOG wurde mehrfach bekundet, dass dies nicht zur Debatte stünde.