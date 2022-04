Impfgegner drohte Hausarzt mit Gewalt

Werbung

In der Ordination klingelt das Telefon. Die Sprechstundenhilfe hebt ab. Wer da am anderen Ende der Leitung sitzt? Ein angeblicher Herr Gruber, er ruft mit unterdrückter Telefonnummer an. Womit sie denn helfen könne? Herr Gruber will wissen, ob der praktizierende Arzt der Ordination denn die Corona-Schutzimpfung für Kinder empfiehlt und verabreicht.

Die Sprechstundenhilfe bejaht beide Fragen, woraufhin der Anrufer ausfällig und laut wird. Der angebliche Herr Gruber beginnt, Gewaltdrohungen gegen den Hausarzt auszusprechen. Und zwar explizite. Das Telefonat endet – und die Sprechstundenhilfe eilt zum Arzt, informiert ihn über den Anruf. Der Mediziner zögert wiederum nicht – und greift selbst zum Hörer. Es ist nicht das erste Mal, dass er bedroht wird.

Aufgebracht meldet er den Vorfall bei der Polizei. Der Anruf solle ihn einschüchtern, von weiteren Impfungen abhalten, mutmaßt der Arzt gegenüber den Exekutivbeamten. Er fürchtet, dass den Worten des Anrufers Taten folgen werden. Zwei Wochen, bevor sich dieser angebliche Herr Gruber telefonisch meldete, habe er auch schon eine besorgniserregende Mail erhalten. Es ging dabei ebenfalls um seine Tätigkeit als Arzt und seine Befürwortung der Corona-Impfung.

Man muss manchmal dunkelrot zeichnen, damit es halbwegs ankommt.“ rechtfertigt sich der beschuldigte gegenüber der polizei .

Die Polizisten beginnen umgehend mit den Ermittlungen. Mithilfe ausgewerteter Anrufdaten war der Täter rasch gefunden: ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten.

Der Mann, der der Polizei als „sehr aggressiver Impfgegner“ bekannt ist, sehe sich als „Kämpfer gegen die Pandemie-Hysterie“, sagt er. Als Rechtfertigung seiner Handlung gab er laut Angaben der Exekutive die „nicht absehbaren Folgen der Corona-Impfung, insbesondere für Kinder“, an. Und die „Impfärzte“ würden sich daran auch noch „wirtschaftlich bereichern“.

Angesprochen auf die Gewaltandrohungen habe der 62-Jährige entgegnet, dass er den Arzt nicht wirklich angreifen wollte. Er habe ihm „lediglich sein unverantwortliches Vorgehen vorhalten“ wollen und dafür eben die Drohung ausgesprochen. Wortwörtlich gab der 62-Jährige zu Protokoll: „Man muss manchmal dunkelrot zeichnen, damit es halbwegs ankommt.“

