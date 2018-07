Die größte freiwillige Gemeindekooperation in Österreich, gebündelt im Verein Interkomm Waldviertel, arbeitet seit 2009 mit dem Projekt „Wohnen im Waldviertel“ daran, die Region attraktiver zu machen. Dabei sollen Schrumpfungsprozesse abgebremst, zusätzlicher Zuzug generiert und die Nachfrage nach konkreten Immobilien und Baugründen erzeugt werden. Aus dem Bezirk Melk sind die Gemeinden Hofamt-Priel und Yspertal dabei und damit nur zwei von 16 Gemeinden in der Region „Südliches Waldviertel“.

In Hofamt-Priel betont VP-Bürgermeister Friedrich Buchberger die Wichtigkeit der Plattform für seine Gemeinde: „Wir bewerben durch ‚Wohnen im Waldviertel‘ Hofamt-Priel im Raum Wien und Linz. Derzeit ziehen mehr Leute von Wien ins Waldviertel als Leute vom Waldviertel nach Wien. Das ist äußerst positiv.“

Besonders die Standortvermarktung auf der Homepage sei sinnvoll, die Nachfrage nach Wohnraum in Hofamt-Priel vorhanden. Auch im Yspertal hat Amtsleiter Alois Schauer gute Erfahrungen mit der Plattform gemacht, inwiefern „Wohnen im Waldviertel“ aber tatsächlich Zuzug schafft, lässt sich laut Schauer nicht beantworten: „Die Bekanntheit steigt aber sicherlich. Im Moment haben wir attraktive Bauplätze.“

„Interessenten kommen direkt zur Gemeinde“

Pöggstall war auch einmal Mitglied der Initiative – inzwischen aber nicht mehr, wie VP-Ortschefin Margit Straßhofer erklärt: „Wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass die Wohnungen sowieso auf Social Media angeboten werden – außerdem kommen die meisten Interessenten direkt zur Gemeinde.“

In Grenzen hält sich das Interesse der anderen Gemeinden. Nachgefragt etwa in Artstetten-Pöbring sieht VP-Bürgermeister Karl Höfer keinen Bedarf: „Der Zuzug bei uns ist gut, wir brauchen momentan keine Zusatzbewerbung.“ Klarstellen will Höfer allerdings: „Wir sind deshalb nicht Teil der Plattform, weil wir uns nicht als ,Waldviertel‘ fühlen.“

Offener zeigt sich Leibens SP-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz: „Im Moment ist das Angebot für uns nicht wirklich interessant. Aber das heißt nicht, dass es das nicht in Zukunft vielleicht sein wird. Immerhin ist Wohnbau bei uns demnächst ein Thema.“ Derzeit hat die Intercomm-Initiative 56 Mitglieder. Das Projekt „Wohnen im Waldviertel“ wurde in diesem Jahr bis 2023 verlängert.