Stundenlanger Regen sorgte für ein einsatzreiches Wochenende für die Wehren im südlichen Waldviertel.

Der anhaltende Niederschlag ließ etwa die Kleine Ysper über ihr Ufer treten. Sowohl in Yspertal als auch in St. Oswald setzte sie die umliegende Landschaft unter Wasser. Glücklicherweise nur das Umland: Bewohntes Gebiet blieb weitgehend von den Wassermassen verschont.

Schroll, FF Altenmarkt, Baumberger, Moser In Yspertal sorgte die Kleine Ysper für Überschwemmungen – betroffen war etwa der Karl-Moser-Steg. Im Ortsteil Altenmarkt rückte die Feuerwehr aus.

Verunreinigte Brücke mit Unimog befreit

„Neben der Ysper gingen bei uns auch einige Teiche über“, informiert Altenmarkts FF-Kommandant Walter Winkler. Zur Kläranlage rückten die Florianis mit dem Unimog: Eine Brücke stand unter Wasser, die Fluten spülten Unrat und Schlamm an. „Glücklicherweise war das der gröbste Einsatz. Wir mussten keinen einzigen Keller auspumpen“, erzählt Winkler. Ähnliche Szenen spielten sich in St. Oswald ab. „Mittlerweile hat sich die Situation auch schon wieder normalisiert“, gibt St. Oswalds FF-Kommandant Johannes Kloimüller Entwarnung.

Land unter entlang der Ysper – in Marbach schrammte man hingegen nur knapp an der Katastrophe vorbei. Der Marbach, ein kleiner Bach inmitten des Ortskerns, drohte aufgrund der großen Niederschlagsmenge überzulaufen. „Gott sei Dank bekamen wir die Wassermassen in den Griff, ehe es zu Überschwemmungen im Ortsgebiet kam“, zeigt sich SP-Bürgermeister Anton Gruber erleichtert, dass eine Überflutung kurz vor knapp verhindert werden konnte.

Der Marbach ist übrigens auch der Grund, warum die Gemeinde bislang noch nicht „hochwassersicher“ ist: Spezielle Sicherheitsvorkehrungen mussten getroffen werden, das verzögerte die finalen Arbeiten am Flutschutz.