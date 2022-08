Nach Babykatzeninserat ist Amtstierärztin am Zug

Werbung

Eine Annonce des Tierschutzvereins Pöggstall – erstellt von Obfrau-Stellvertreterin und Tierärztin Margit Faffelberger – auf der Onlineplattform „Willhaben“ zieht den Zorn von Tierärztin Ute Mehl aus Innermanzing (Bezirk St. Pölten-Land) auf sich. In der Anzeige bot der Tierschutzverein wenige Tage alte Katzenbabys zum Verkauf an. Dazu der Hinweis, dass die Babys mit der Hand aufgezogen werden müssen. „Die Katzen sind noch blind und wurden in einem Garten verstreut gefunden. Sie waren mit Fliegeneiern befallen und hatten Flöhe“, so der Text in der Anzeige.

Für Mehl ein Skandal, denn Katzenbabys in diesem Zustand müssen professionell betreut werden: „Ich habe Faffelberger angeboten, die Tiere abzuholen, denn sie brauchen mindestens eine Woche Infusionen und müssen Tag und Nacht gefüttert werden.“ Da Mehls Wunsch abgelehnt wurde, schaltete die Innermanzingerin sowohl Amtstierärztin als auch Tierärztekammer ein: „Die Babys sind dem Tod geweiht. Die Amtstierärztin muss klären, wo sie sind und ob sie noch leben.“

Faffelberger: „Katzen sind nicht dem Tod geweiht“

Konfrontiert mit den Vorwürfen ihrer Kollegin betont Faffelberger, dass die Kätzchen in den Händen einer liebevollen Familie sind, dort umsorgt und individuell betreut werden. „Sie sind nicht todgeweiht, denn ich habe gute Erfahrung damit gemacht, Laien in die Pflege unserer Schützlinge einzubinden. Die neuen Besitzer wurden von mir instruiert, geben mir Rückmeldung und wurden angehalten mit ihrer Tierärztin vor Ort Kontakt aufzunehmen.“ Das mittlerweile gelöschte Inserat auf „Willhaben“ diente ausschließlich dazu, rasch einen Platz für die Tiere zu finden. „Die 40 Euro sind auch kein Verkaufspreis, sondern als Spende zu sehen“, erklärt Faffelberger. Sie betont zudem, dass der Tierschutzverein seit 2010 Fundtiere betreut: „Da Tierschutz meiner Meinung nach nicht nach dem Prinzip erfolgen soll, dass einem jedes Problem einfach abgenommen wird, bemühe ich mich immer, alle Beteiligten so gut wie möglich einzubinden“.

Ein strittiger Punkt, wie eine NÖN-Anfrage bei der Tierärztekammer zeigt. Dort verweist man darauf, dass junge Katzen erst ab einem Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden dürfen. Ausnahmen gibt es, wenn die Mutter, wie im Pöggstaller Fall, nicht auffindbar ist. „Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn es dem Wohl des Tieres gilt und die Personen, welche die Tiere in Obhut nehmen, über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur fachgerechten Aufzucht verfügen“, erklärt Silvia Stefan-Gromen von der Tierärztekammer. Bei der Kammer betont man, dass die abschließende Entscheidung in diesem Fall die Amtstierärztin hat, da dies in ihren Kompetenzbereich fällt.

Damit kommt die Bezirkshauptmannschaft Melk und Amtstierärztin Silvana Häupl ins Spiel. Laut BH Melk wird der Tierschutzverein Pöggstall regelmäßig überprüft. „Beschwerden oder Beanstandungen betreffend dieses Tierschutzvereins sind mir nicht bekannt“, sagt BH-Stellvertreterin Heidelinde Grubhofer. Der Anzeige wird aber dennoch nachgegangen und so wurde die zuständige Amtstierärztin veranlasst, den Verbleib der Katzen vor Ort zu überprüfen.

