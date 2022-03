Niedrige Milchpreise: Rebellion in der Glasflasche

Um das Überleben ihres Betriebes zu sichern und auch der kommenden Generation eine verlässliche Einnahmequelle zu bescheren, hat sich die Familie Berger kurzerhand entschlossen, eine hofeigene Molkerei zu installieren.

Die 150 Milchkühe der Landwirte stellen die solide Basis für diese Entscheidung dar. Unterstützung holte sich der Betrieb mit Sitz im oberösterreichischen Waldhausen nahe des Südlichen Waldviertels bei „PROFarm“. Das Consulting-Unternehmen unterstützt die Bauern bei der Planung, dem Marketing und der Umsetzung derartiger Vorhaben.

Das Besondere an den Produkten der Jungunternehmer erklärt Vater Johannes Berger: „Wir verwenden nur hochwertiges, unbelastetes Futter aus eigenem Anbau. Unsere Produkte werden sehr schonend pasteurisiert und verlieren dabei kaum wertvolle Inhaltsstoffe, sind aber trotzdem neun Tage lang haltbar.“

Milch und Joghurt vom Hof vor die Haustür geliefert

Ein weiterer Vorteil für die Konsumenten ist, dass die Bergers mit einem eigenen Kühltransporter die Milch bis vor die Haustüre liefern. Und zwar auch in den Bezirk Melk. „Wir wollen, dass die Kunden wissen, woher ihre Milch stammt und bekommen auch überwiegend positives Feedback“, erläutert Berger. Bestellungen erfolgen telefonisch oder im Internet. Die Zustellung erfolgt in Thermotaschen, um die Produkte kühl zu halten, sollte jemand nicht zu Hause sein. Ein Liter Milch der Bergers ist um 1,40 Euro und Joghurt um 1,30 Euro zu haben. Und: Die Produkte der Neo-Molkerei werden ausschließlich in Glaspfandflaschen abgefüllt.

„Wir liefern bereits 1.000 Liter Milch und 1.500 Joghurts – in sieben verschiedenen Sorten – in der Woche an unsere Kunden“, freut sich Gerlinde Berger. Frische Produkte an die Konsumenten zu liefern habe, wie sie betont, „oberste Priorität“. Die gemolkene Milch wird sofort verarbeitet und bereits am nächsten Tag ausgeliefert. Die Familie Berger ist zuversichtlich, dass sich die Investition von 300.000 Euro rasch rechnen wird. Österreichweit gebe es bereits etwa 15 Landwirte, die auf diese Weise den großen Molkereien entkommen und den direkten Kontakt mit den Konsumenten suchen.

