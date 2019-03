Dieses eine Wochenende im Februar bleibt einem Vater aus Marbach noch lange in Erinnerung. Heftige Zahnschmerzen quälten seine Tochter – so sehr, dass sie es nicht mehr aushielt. Ein Zahnarzt musste her.

Von neun bis 13 Uhr haben die Notdienst habenden Praxen geöffnet. „Zugegeben, ich habe erst gegen Mittag geschaut, welcher Zahnarzt Wochenenddienst hat“, räumt der Marbacher, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, vorab ein.

Ein Blick auf den Notdienste-Plan sorgte schließlich für ein böses Erwachen: An diesem Wochenende war aus dem Bezirk nur eine Kilber Zahnärztin im Einsatz, zusätzlich angegeben waren eine St. Pöltner Praxis sowie eine in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten). „Das ging sich von Marbach aus alles nicht vor 13 Uhr aus“, ärgert sich der Vater. „Wie eklatant ist denn der Zahnarztmangel im Bezirk, wenn man nur vormittags Zahnschmerzen haben darf? Nachmittags kann man ja gleich direkt ins Spital fahren“, beanstandet der Marbacher die derzeitige Notdienste-Regelung.

„Bei 27 zahnärztlichen Ordinationen kann aus unserer Sicht nicht von einem Zahnärztemangel im Bezirk Melk gesprochen werden.“Hannes Gruber

Nachgefragt bei der Landesärztekammer zeigt sich: Von einem Zahnarztmangel im Bezirk will man absolut nichts wissen.

Hannes Gruber, Präsident der Landeszahnärztekammer, erklärt gegenüber der NÖN: „Bei 27 zahnärztliche Ordinationen im Bezirk Melk kann aus unserer Sicht nicht von einem Zahnärztemangel gesprochen werden. Diese Wochenend-Regelung ist auf eine in Kooperation mit der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse zurückzuführen, die es bereits seit Jahren gibt.“

Wie der Präsident der Landeszahnärztekammer informiert, wurden damals die acht Standorte, die den Notdienst abdecken, auf zehn erhöht. Das Ziel dahinter: Kein Patient soll eine längere Anfahrtszeit als 45 Minuten zu den Zahnarztpraxen haben.