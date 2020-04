Nur knapp 100 Liter Niederschlag pro m2 fielen bis Mitte April im Bezirk Melk. Zwar liegt man damit laut Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) leicht über den Vorjahren, aber immer noch deutlich unter der notwendigen Niederschlagsmenge: „Vergangenes Jahr hat es nach einem sehr trockenen Start einen sehr regenreichen Mai gegeben.“

Besonders betroffen ist die Marktgemeinde Artstetten-Pöbring von der Wassernot, die zuletzt immer größere und besorgniserregende Ausmaße annahm. Durch umfangreiche Sparmaßnahmen, zu denen die Bevölkerung veranlasst wurde, konnte laut VP-Ortschef Karl Höfer zu den Osterfeiertagen ein Kollaps verhindert werden.

,,Ein hoher Prozentsatz hält sich an diese Vorgaben und zeigt sich solidarisch“, meint Höfer. Indes erging auch eine schriftliche Information an alle Gemeindebürger. Darin werden diese aufgefordert, alle nicht dringend für Mensch und Tier benötigten Wasserverwendungen zu unterlassen. So ist etwa Rasengießen, ebenso wie Autowaschen oder das Befüllen des Pools, untersagt.

Probleme mit ausreichenden Wassermengen gab es in den letzten Jahren auch immer wieder im Wallfahrtsort Maria Taferl. Um der Problematik am Taferlberg Herr zu werden, startete die Gemeinde vergangenes Jahr mit dem Bau eines neuen Brunnens. Dieser sollte Ende Juni an das örtliche Wassernetz angeschlossen werden. Durch die aktuelle Pandemie wurde die notwendige Wasserrechtsverhandlung Ende März abgesagt, ein neuer Verhandlungstermin ist für Mai geplant. „Dadurch wird sich aber auch der Anschluss an das Wassernetz verzögern“, informiert VP-Bürgermeister Heinrich Strondl.

Aktuell ist die Wassersituation in der Gemeinde sehr gut, Grund dafür ist laut Strondl ein sehr geringer Wasserverbrauch, auch durch den Mangel an Touristen. Aus diesem Grund ersucht Strondl die Bewohner auch, jetzt ihre privaten Pools zu befüllen. „Die Bürger müssen sich aber im Vorfeld auf der Gemeinde melden. Danach wird es von der Gemeinde eingetaktet, wer wann sein Pool füllen kann“, erklärt Strondl.

Sorge um Wasser gehört Vergangenheit an

Seit der Inbetriebnahme des ,,Laaser Brunnens“ im Herbst 2019 gehört auch in Pöggstall die Sorge über ausreichend Trinkwasser der Vergangenheit an. VP-Ortschefin Margit Straßhofer richtete dennoch in den vergangenen Tagen einen Aufruf an die Bevölkerung, Rücksprache mit der Gemeinde vor der Befüllung der Pools zu halten. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Straßhofer.