Melker Pioniere im Erdbeben-Einsatz im Katastrophengebiet

Seit einer Woche herrscht in der Türkei und in Syrien absoluter Ausnahmezustand. Es sind schockierende Bilder, die seit dem 6. Februar um die Welt gehen: Die verheerenden Erdbeben zogen eine Spur der Zerstörung durch Südostanatolien. Zwei Tage nach den Beben machte sich die „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU, das Katastrophenhilfeelement des Bundesheers) auf den Weg ins Katastrophengebiet. Zwei des 82-köpfigen Kontingents sind Melker Pioniere. Am Donnerstag dieser Woche werden sie zurück in Österreich erwartet. Bei ihrem Erdbebeneinsatz konnten sie neun Menschenleben in der Türkei retten.

Am Montag (zu Redaktionsschluss) waren die Vorbereitungsarbeiten für den Rückflug in vollem Gange. Das Basislager musste abgebaut werden. „Wir sind unter den Letzten, die noch vor Ort sind“, schildert Jürgen Schlechter, Kommandant des ABC-Abwehrzentrums in Korneuburg, die Lage. Das ABC-Kommando ist für die Aufstellung und Formierung von AFDRU zuständig.

Das verheerende Erdbeben ließ zahlreiche Häuser einstürzen. Die Helfer suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Foto: NOEN

Kommandant Schlechter: „Wunder finden statt“

Mittlerweile werde in der Türkei schweres Gerät für die Aufräumarbeiten eingesetzt. „Ab dem Moment hat es keinen Sinn mehr, so vorzugehen, wie wir trainiert und spezialisiert sind“, erklärt der Kommandant. Wenn Bagger fahren, sei es quasi unmöglich, Klopfzeichen zu orten. Wobei es jetzt schon „sehr, sehr unwahrscheinlich“ sei, Überlebende zu finden, schränkt er ein.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnten die österreichischen Helfer einen Mann und eine Familie aus den Trümmern befreien. „Ursprünglich sind wir nur von einer Person ausgegangen“, erzählt Schlechter. Nachdem man sich Zugang verschafft hatte, stieß man in einem Hohlraum auf einen Mann und in einem Verbindungsgang auf eine Frau, zwei Männer und zwei Kinder. Alle Geretteten waren nur leicht verletzt. „Wunder finden statt“, so Schlechter.

Die Schilderungen der Soldaten aus dem Erdbebengebiet sind dramatisch: Die Infrastruktur ist komplett zusammengebrochen, „es funktioniert gar nichts“, bringt er es auf den Punkt. Selbst Gebäude, die nicht eingestürzt sind, sind unbewohnbar: „Familien leben auf der Straße und machen sich in der Nacht ein Lagerfeuer.“

„Es ist schrecklich, das Leid hautnah mitzubekommen“

Am Samstag sorgte ein kurzer Stopp der Rettungstätigkeit für mediales Aufsehen. Von Schüssen war die Rede. Schlechter zeichnet das Bild einer „erwartbaren Situation“: Die Chance, Überlebende zu finden, schwinde, „die Verzweiflung der Bevölkerung schlägt in Wut um“. Nach einer Besprechung mit den örtlichen Behörden wurde weitergearbeitet.

„Bei uns laufen seit Tag eins durchgehend die Nachrichten“, sagt Fatma Cayirci aus Loosdorf. Einerseits tue es gut, informiert zu sein – andererseits „ist es schrecklich, das Leid so hautnah mitzubekommen.“ Ihre Familie lebt in der türkischen Provinz Konya. „Das ist über 500 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt und demnach auch nicht vom Beben betroffen, aber uns wurde erzählt, dass man es dort auch gespürt hat.“

Der Neumarkter Wirt Sulaiman Dahdal (Gasthaus „Zum schwarzen Adler“) kommt ursprünglich aus der syrischen Hauptstadt Damaskus, die ebenso vom Erdbeben verschont blieb. „Für die Opfer werden in Syrien Lebensmittel und Kleidung gesammelt. Ich bin mit vielen Verwandten in Kontakt“, zeigt er sich betroffen.

