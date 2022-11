Gemeinderat St. Leonhard: Kritik an Kooperation

Werbung

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Beteiligung von 30 Prozent am neuen Wirtschaftspark in Melk beschlossen. Unter dem Namen „Gemeindeverband Wirtschaftskooperation Region Melk“ − kurz: „Wir 4“ − sollen mehr Arbeitsplätze in der Region entlang der Westautobahn in der Stadt Melk geschaffen werden (die NÖN berichtete).

Die Vision Leonhard sorgt sich bei dem Vorhaben nun um die finanzielle Sicherheit der Gemeinde. „Die Kosten für die Gemeinde könnten über zwei Millionen Euro betragen“, betont Erich Radlbauer, Obmann der Vision Leonhard.

Diese Kooperation ist für die Gemeinde eine Jahrhundertchance“ Hans-Jürgen Resel Bürgermeister, ÖVP

Erich Radlbauer, Vision St. Leonhard Foto: VL

Vision Leonhard: „Grundsätzlich gute Idee, aber falscher Zeitpunkt“ . Radlbauer fordert Bürgermeister Hans-Jürgen Resel (ÖVP) auf, das Projekt auf „sicherere Zeiten“ zu verschieben. „Wir halten diese Wirtschaftskooperation mit anderen Gemeinden grundsätzlich für eine gute Idee. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation fürchten wir aber zu hohe Ausgaben bei unsicheren Einnahmen“, sagt er. Bürgermeister Resel sieht in dieser Kooperation gerade jetzt eine einmalige Gelegenheit und spricht von einer „Jahrhundertchance“: „Melk ist wahrscheinlich der beste Standort, den es in Niederösterreich gibt. Österreichweit kennt jeder das Stift und die Anbindung an die Weststrecke, − sowohl die Autobahn als auch die Zugverbindung sind für Betriebe und Arbeitende optimal. Wir müssen jetzt zuschlagen!“

Nächster Kritikpunkt: Vollauslastung bei Wirtschaftsparks sei kaum gegeben . Laut Radlbauer gehe man bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung von einer Vollauslastung des Betriebsgebietes bis 2031 von einer Vollauslastung aus. Aus einem Informationsschreiben von eco+ aus dem Jahr 2020 gehe laut Radlbauer hervor, dass dies bei den wenigsten Wirtschaftsparks entlang der Westautobahn gegeben sei. „Bei den meisten beträgt die Auslastung nach 20 Jahren nur rund 50 Prozent“, informiert er. Resel entgegnet, die Gemeinden seien von zahlreichen Wirtschafts- und Steuerberatern sowie Expertinnen und Experten bei der Entscheidungsfindung begleitet worden. Er denkt auch stark an die Zukunft: „Wenn sich in den nächsten Jahren Betriebe in Melk ansiedeln, ist das für St. Leonhard ein großer Gewinn, auch bei der regionalen Wertschöpfung. Mehr Arbeiterinnen und Arbeiter brauchen Wohnraum. St. Leonhard liegt zehn Minuten von Melk entfernt und durch die geringeren Baukosten siedeln sich die Leute bei uns eher an.“

Bürgermeister Hans-Jürgen Resel, ÖVP. Foto: Gleiß

Sorgen um zu wenig Budget für die Gemeinde –und so kontert der Bürgermeister. Die Vision Leonhard wünscht sich eine detaillierte Aufklärung der gesamtwirtschaftlichen Situation. Die Ausgaben werden mit Krediten finanziert, die bei aktuell steigenden Zinsen kaum leistbar werden. „Uns fehlt das Geld für eigene Projekte in der Gemeinde“, fürchtet Radlbauer. Zudem hätte die Gemeinde keine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Projekt, die nicht mit hohen Kosten verbunden wäre. Für den Bürgermeister sind diese Sorgen der Vision Leonhard sehr subjektiv. „Wenn der Vision etwas nicht gefällt, kritisieren sie diese Idee und wollen sie auf alle Fälle verhindern“, ärgert er sich. So seien laut dem Bürgermeister beispielsweise der Radweg mit Kosten von rund 500.000 Euro oder die Eröffnung des Eislaufplatzes trotz der aktuellen Energiekrise kein Problem für die Gemeinderäte. „Wenn es um Themen geht, die die Gemeinderäte auch interessieren, sind sie sofort dabei. Sie spielen nach eigenen Interessen“, meint der Stadtchef. „Man kann nicht nur in ‚Spaßprojekte‘ investieren. Man muss auch darauf achten, dass irgendwo auch Geld hineinfließt“, fügt er hinzu.

Das passiert als Nächstes: Bereits Anfang nächsten Jahres sollen die ersten Projekte starten. Bürgermeister Resel berichtet von aktuellen Gesprächen der Gemeinde mit Interessenten, die sich im neuen Betriebsgebiet in Melk ansiedeln wollen. Nähere Infos dazu möchte er noch nicht bekannt geben.

